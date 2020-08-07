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Города мира. Нью-Йорк

UzAirways 13 августа вывезет узбекистанцев из Нью-Йорка — детали

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14722339/UzAirways-13-avgusta-vyvezet-uzbekistantsev-iz-Nyu-Yorka--detali.html

В период до 16 августа граждане республики смогут вернуться на родину из ряда стран, в числе которых США.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент запланирован на 13 августа, напомнили в пресс-службе авиакомпании Uzbekistan Airways.

Самолет вылетит из столицы Узбекистана в 6.45 и прибудет в американский город в 11.00 по местному времени. Обратно воздушное судно отправится в 13.00, прибытие в Ташкент намечено примерно на 10.00.

Авиабилеты по направлению Ташкент — Нью-Йорк можно купить в центральном офисе продаж Uzbekistan Airways Sales с 9.30 пятницы, 7 августа, в порядке живой очереди и только при личной явке пассажира с оригиналами следующих документов:

  • для иностранцев — только паспорт;
  • для граждан Узбекистана — паспорт и основания для вылета.

Для приобретения авиабилетов по направлению Нью-Йорк — Ташкент следует обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке.

"Во избежание недоразумений просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении процесса приобретения авиабилетов", — говорится в публикации.

По данным ИА "Дунё" при МИД РУз, всего за июнь-август из Америки были вывезены 1,2 тысячи человек, включая 26 иностранцев. По состоянию на 6 августа в листе ожидания пассажиров, обновляемом ежедневно, числятся 803 человека. 

Ранее Минтранс предупредил об изменениях в расписании чартерных рейсов, организованных для вывоза соотечественников из-за рубежа.

В частности, рейс по маршруту Каир — Ташкент — Каир, который изначально был запланирован на 5 августа, перенесли на 16 число.

Теги:
пандемия, Авиакомпания Uzbekistan Airways, рейс, Ташкент, Нью-Йорк, США, Узбекистан



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