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Водитель за рулем автомобиля

В РУз усилили ответственность для водителей-иностранцев за неуплату штрафов

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14722649/V-RUz-usilili-otvetstvennost-dlya-voditelej-inostrancev-za-neuplatu-shtrafov.html

Кабмин республики принял постановление "О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения правил дорожного движения".

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Водители-иностранцы, нарушившие правила дорожного движения в Узбекистане, должны будут оплачивать все штрафы на таможне, в противном случае они не смогут покинуть ее на своем автомобиле. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующее постановление принял Кабмин республики.

"Штрафы взимаются таможенными органами на основании информации, предоставленной органами внутренних дел в онлайн-режиме. Сумма штрафа оплачивается через банковские кассы или электронные платежные системы либо терминалы самообслуживания на пограничном таможенном посту. В случае неуплаты транспортное средство задерживается на основании акта на срок до 60 дней", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

Если штраф не будет оплачен в течение указанного периода, сумма может быть взыскана за счет транспортного средства.

Отмечается, что правило не распространяется на автотранспортные средства дипломатических представительств других стран, консульских учреждений, приравненных к ним организаций, иностранных официальных делегаций.

Теги:
постановление, кабмин, штраф, Узбекистан, водители



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