Узбекистан может увеличить число вывозных рейсов из России

По данным МИД, Республиканская спецкомиссия рассматривает возможности интенсификации рейсов из РФ в целях скорейшего возвращения соотечественников на родину.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Узбекистан может увеличить число рейсов для возвращения своих граждан из России, следует из публикации на Telegram-канале Министерства иностранных дел республики.

МИД в пятницу опубликовал сообщение о вывозе соотечественников из Оренбургской и Самарской областей. По данным пресс-службы, 6 августа со станции "Бузулук" Оренбургской области выехал в Узбекистан первый железнодорожный состав с 920 гражданами. Второй отправился 7 августа со станции "Кинель" Самарской области с 930 соотечественниками. В целом на родину будут возвращены 1850 человек.

"По состоянию на 7 августа скопление граждан Узбекистана возле российско-казахстанской межгосударственной границы в Оренбургской и Самарской областях не наблюдается", — говорится в сообщении.

"Специальная республиканская комиссия рассматривает возможности интенсификации и диверсификации рейсов из России в целях скорейшего возвращения граждан Узбекистана на родину", — отметили в МИД.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных авиарейсов по месту проживания в РФ. В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более 3,6 тысячи человек на автобусах и поездах.