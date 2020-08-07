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Узбекистон хаво йуллари

Узбекистан может увеличить число вывозных рейсов из России

Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14722802/Uzbekistan-mozhet-uvelichit-chislo-vyvoznykh-reysov-iz-Rossii.html

По данным МИД, Республиканская спецкомиссия рассматривает возможности интенсификации рейсов из РФ в целях скорейшего возвращения соотечественников на родину.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Узбекистан может увеличить число рейсов для возвращения своих граждан из России, следует из публикации на Telegram-канале Министерства иностранных дел республики.

МИД в пятницу опубликовал сообщение о вывозе соотечественников из Оренбургской и Самарской областей. По данным пресс-службы, 6 августа со станции "Бузулук" Оренбургской области выехал в Узбекистан первый железнодорожный состав с 920 гражданами. Второй отправился 7 августа со станции "Кинель" Самарской области с 930 соотечественниками. В целом на родину будут возвращены 1850 человек.

Стихийный лагерь мигрантов из ЦА в Оренбургской области на границе РФ и Казахстана
© Sputnik /
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"По состоянию на 7 августа скопление граждан Узбекистана возле российско-казахстанской межгосударственной границы в Оренбургской и Самарской областях не наблюдается", — говорится в сообщении. 

"Специальная республиканская комиссия рассматривает возможности интенсификации и диверсификации рейсов из России в целях скорейшего возвращения граждан Узбекистана на родину", — отметили в МИД.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных авиарейсов по месту проживания в РФ. В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более 3,6 тысячи человек на автобусах и поездах.




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