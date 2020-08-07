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Права трудовых мигрантов в России будут защищены - Сенат Олий Мажлиса РУз

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14727287/Prava-trudovykh-migrantov-v-Rossii-budut-zaschischeny---Senat-Oliy-Mazhlisa-RUz.html

Решение актуальных проблем узбекистанцев, временно работающих в России, находится в центре основных задач узбекско-российской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В ходе пленарного заседания Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана был рассмотрен вопрос о направлении парламентского запроса в Кабинет Министров о мероприятиях по защите прав соотечественников, временно работающих в России. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Запрос был сформирован на основе анализа многочисленных обращений граждан.

Сенаторы отметили, что несмотря на двустороннее соглашение, организованный набор граждан Узбекистана для работы в России остается на низком уровне.

Согласно данным, в прошлом году Агентство по внешней трудовой миграции и частные учреждения занятости Узбекистана смогли трудоустроить в России только 1425 граждан. Отмечается, что 25,4% всех трудовых мигрантов, работают в России без оформления патента.

В Сенате считают, что многочисленные проблемы, связанные с обеспечением прав соотечественников, возникают из-за низкой социальной адаптации трудовых мигрантов, слабого знания русского языка, трудового и миграционного законодательства России.

Многофункциональный миграционный центр
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В Верховной палате подчеркивают, что решение актуальных проблем граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность в России, находится в центре их внимания и является одной из основных задач узбекско-российской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

Напомним, что 5 апреля 2017 года в Москве было подписано соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана на работу в России. Оно выступило в силу 21 декабря 2017 года. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан и предусматривает их подготовку для последующей работы до иммиграционного периода.  




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