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Нож. Иллюстративное фото

Каждое третье убийство в Узбекистане совершается в семьях

© CC0 / Unsplash / Richard Iwaki
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200808/14728165/Kazhdoe-trete-ubiystvo-v-Uzbekistane-sovershaetsya-v-semyakh.html

Глава МВД республики Пулат Бобожонов на шестом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса рассказал о ситуации с преступностью за полгода.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане за первое полугодие зафиксировано 21 535 преступлений, из них раскрыты 20 497, сообщил министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов на шестом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом рассказали в пресс-службе парламента.

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"За первые шесть месяцев 2020 года по республике зарегистрировано 21 535 преступлений. На 100 тысяч населения в среднем приходится 63,3 преступления, — говорится в публикации. — Каждое третье убийство (71,35 процента) и каждое 76 преступление в виде нанесения тяжкого телесного повреждения (20,5 процента) совершается в рамках семейных отношений".

По данным пресс-службы, из-за несвоевременного пресечения семейных ссор совершены 5 940 правонарушений, большинство которых — 3 123 (52,6 процента) — приходится на Ташкентскую, Бухарскую, Навоийскую и Ферганскую области.

Охранные ордера были выданы 2 776 женщинам, столкнувшимся с притеснением.

Теги:
Узбекистан, преступление, отношения, семья, Убийство



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