Власти Узбекистана вывезут более 900 сограждан из Ростовской области

В поезде организованы отдельные места для тяжелобольных и сопровождающих их лиц. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Власти Узбекистана 10 августа вывезут поездом более 900 сограждан, собравшихся в Ростовской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

"Очередной рейс отбывает из Ростовской области Российской Федерации. Поезд сообщением Гниловская — Ташкент с 918 пассажирами отправится в Узбекистан 10 августа", — говорится в публикации на сайте компании.

По данным пресс-службы, в поезде организованы отдельные места для тяжелобольных и сопровождающих их лиц.

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Министерства здравоохранения Узбекистана. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

Напомним, шестого-седьмого августа на поездах на родину были вывезены более 1,8 тысячи сограждан, собравшихся в Самарской и Оренбургской областях на границе России и Казахстана.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовывал вывоз более 5,4 тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.