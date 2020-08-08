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Власти Узбекистана вывезут более 900 сограждан из Ростовской области

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200808/14728603/Vlasti-Uzbekistana-vyvezut-bolee-900-sograzhdan-iz-Rostovskoy-oblasti.html

В поезде организованы отдельные места для тяжелобольных и сопровождающих их лиц. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Власти Узбекистана 10 августа вывезут поездом более 900 сограждан, собравшихся в Ростовской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Узбекистон хаво йуллари
Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
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"Очередной рейс отбывает из Ростовской области Российской Федерации. Поезд сообщением Гниловская — Ташкент с 918 пассажирами отправится в Узбекистан 10 августа", — говорится в публикации на сайте компании.

По данным пресс-службы, в поезде организованы отдельные места для тяжелобольных и сопровождающих их лиц.

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Министерства здравоохранения Узбекистана. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

Стихийный лагерь мигрантов из ЦА в Оренбургской области на границе РФ и Казахстана
© Sputnik /
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Напомним, шестого-седьмого августа на поездах на родину были вывезены более 1,8 тысячи сограждан, собравшихся в Самарской и Оренбургской областях на границе России и Казахстана.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовывал вывоз более 5,4 тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

Теги:
пандемия, Ростовская область, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан



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