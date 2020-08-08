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Флаг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото

ВОЗ проведет в Туркменистане независимые тесты на COVID-19 — президент дал согласие

United States Mission Geneva
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200808/14732761/VOZ-provedet-v-Turkmenistane-nezavisimye-testy-na-COVID-19--prezident-dal-soglasie.html

Представители организации сообщили о необходимости перепроверить случаи заболевания пневмонией в стране.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал Всемирной организации здравоохранения согласие на проведение в стране выборочных проверок на наличие коронавируса COVID-19, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Сегодня я и (гендиректор ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус встретились с президентом Туркменистана по поводу ситуации с COVID-19 в стране. ВОЗ выразила серьезную озабоченность по поводу увеличения случаев пневмонии без COVID-19 и призвала к тому, чтобы сотрудники организации провели независимый сбор анализов на COVID-19 в стране и направили их в референтные лаборатории ВОЗ. Президент согласился", — написал Клюге на своей странице в Facebook.

Президент Туркменистана, как ранее сообщалось, в ходе онлайн-переговоров с гендиректором Всемирной организации здравоохранения предложил подготовить специальную программу ВОЗ по изучению генома коронавируса. По словам Бердымухамедова, в отношении COVID-19 есть ряд нерешенных вопросов, в частности, в отношении его происхождения, путей распространения и мутаций.

Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания коронавирусом нового типа не зарегистрированы. Несмотря на это, в стране введен масочный режим и ряд ограничений на работу предприятий сервиса, торговли и транспорта.

Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, ВОЗ, пандемия, коронавирус



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