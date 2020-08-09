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Студенты в аудитории

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана пройдут в две смены

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200809/14734316/Vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-Uzbekistana-proydut-v-dve-smeny.html

Напомним: тестовые испытания предварительно начнутся 2 сентября. В этом году первокурсники начнут учебу с 1 октября.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Тестовые испытания в вузы пройдут в две смены и будут длиться два часа. Об этом заявил министр высшего и среднего специального образования республики Иномжон Меджидов.

"Для проведения тестовых испытаний абитуриентам предоставляется 2 часа. Утренняя смена начинается в 8.00 и заканчивается в 10.00, а вечерняя смена начинается в 17.00 и заканчивается в 19.00", — отметил министр.

По его словам, сокращения времени для сдачи вступительных связано с тем, что в этом году количество предметов для сдачи было урезано. Кроме того, тестовые испытания были значительно упрощены.

© REUTERS / Marko Djurica
Тестовые испытания в вузы решено провести на спортивных стадионах

Сообщается, что учащиеся должны будут ответить на 60 вопросов по двум предметам.

Ранее отмечалось, что вступительные испытания в вузы начнутся 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Результаты будут публиковаться в личном кабинете абитуриента уже на следующий день после экзамена.

Напомним: обучение первокурсников вузов Узбекистана планируется начать с 1 октября. 

Студенты второго и последующих курсов, как ожидается, приступят к учебе с сентября в дистанционном формате.

Стоимость контрактов в этом году не изменится.

Теги:
Узбекистан, высшее образование, абитуриенты, вузы, вступительные экзамены



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