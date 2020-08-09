Вступительные экзамены в вузы Узбекистана пройдут в две смены

Напомним: тестовые испытания предварительно начнутся 2 сентября. В этом году первокурсники начнут учебу с 1 октября.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Тестовые испытания в вузы пройдут в две смены и будут длиться два часа. Об этом заявил министр высшего и среднего специального образования республики Иномжон Меджидов.

"Для проведения тестовых испытаний абитуриентам предоставляется 2 часа. Утренняя смена начинается в 8.00 и заканчивается в 10.00, а вечерняя смена начинается в 17.00 и заканчивается в 19.00", — отметил министр.

По его словам, сокращения времени для сдачи вступительных связано с тем, что в этом году количество предметов для сдачи было урезано. Кроме того, тестовые испытания были значительно упрощены.

Сообщается, что учащиеся должны будут ответить на 60 вопросов по двум предметам.

Ранее отмечалось, что вступительные испытания в вузы начнутся 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Результаты будут публиковаться в личном кабинете абитуриента уже на следующий день после экзамена.

Напомним: обучение первокурсников вузов Узбекистана планируется начать с 1 октября.

Студенты второго и последующих курсов, как ожидается, приступят к учебе с сентября в дистанционном формате.

Стоимость контрактов в этом году не изменится.