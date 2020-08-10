Россияне смогут улететь из Ташкента в Казань 12 августа — детали

Рейс доступен для жителей всех регионов РФ, а также иностранцев. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Чартерный рейс по маршруту Ташкент — Казань запланирован на 12 августа, напомнили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане. Самолет должен вылететь в Россию в 11.00.

Взрослый билет стоит 371 доллар, детский (с двух до 12 лет) — 261 доллар, для малышей до двух лет — 31 доллар. Оплатить покупку можно наличными узбекскими сумами или банковской картой (Visa или MasterCard).

Россияне и смешанные семьи, самостоятельно зарегистрировавшиеся на рейс на сайте госуслуг, смогут купить билеты 11 августа в период с 10.00 до 12.00 в центральной кассе "Узбекистон хаво йуллари" по адресу: Ташкент, улица Амира Темура, дом 51.

Иностранцы, прошедшие регистрацию на госуслугах, смогут приобрести билеты там же с 14.00 до 17.00.

Прибыть в аэропорт в день вылета нужно будет в 5.00, то есть за шесть часов.

"Граждане России обязаны заполнить форму "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" на портале госуслуг до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) по ссылке. В течение трех календарных дней со дня прилета они должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме", — говорится в публикации.

Иностранцы не должны заполнять эти анкеты, но обязаны иметь справку на русском или английском языках, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР и выданную не ранее чем за три дня до прибытия в РФ. Справка должна быть предоставлена уже при покупке билета. Также им необходимо иметь при себе заполненную и распечатанную анкету.