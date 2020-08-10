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Сотрудник специальной республиканской комиссии Феруза Хамробоева

Сотрудник спецкомиссии рассказала о последствиях коронавируса и вакцинации

Пресс-служба Министерства здравоохранения
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (785)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200810/14743402/Sotrudnik-spetskomissii-rasskazala-o-posledstviyakh-koronavirusa-i-vaktsinatsii.html

В Узбекистане всем высшим медицинским учреждениям поручено заняться повышением квалификации врачей и подготовкой специалистов, способных эффективно применять вакцину от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Представитель специальной республиканской комиссии Феруза Хамробоева ответила на самые актуальные вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Пресс-служба Минобороны РФ
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В ходе  встречи Феруза Хамробоева пояснила, что в настоящее время в Узбекистане всем высшим медицинским учреждениям поручено заняться повышением квалификации врачей и подготовкой специалистов, способных эффективно применять вакцину от коронавируса. 

Кроме того, она отметила, что COVID-19 пагубно влияет не только на функцию легких, но и на другие органы, в частности, оказывает побочное действие на сердечно-сосудистую, эндокринную, центральную нервную системы, желудочно-кишечный тракт и нарушает функцию почек.

Также было озвучено, что, помимо коронавируса, пневмонию могут вызвать патогенные бактерии (стрептококки, стафилококки, пневмококки и др.), так как они являются возбудителями данной болезни. К тому же ослабление естественной иммунной системы организма, переутомление, курение, употребление алкоголя, травмы, хирургическое вмешательство (особенно в области грудной клетки и живота), гиподинамика, тяжелые хронические заболевания, старость или раннее детство, гиповитаминоз, экологические или профессиональные факторы тоже могут привести к развитию пневмонии.

Согласно последним данным Минздрава, в Узбекистане коронавирусной инфекцией заразились 31 068 граждан. На сегодняшний день в стране уже вылечены 22 559 человек. В настоящее время лечение проходят 8 311 пациентов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (785)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Вакцина, вакцинация, Узбекистан, коронавирус



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