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Предпринимателям, создающим рабочие места для лиц с инвалидностью, помогут финансово

Unspalash / Sebastian Mantel
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14767648/Predprinimatelyam-sozdayuschim-rabochie-mesta-dlya-lits-s-invalidnostyu-pomogut-finansovo.html

Это предусмотрено постановлением президента, направленным на обеспечение занятости населения, в особенности граждан, нуждающихся в социальной защите.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане в 2020 году в порядке эксперимента будет внедрен порядок выделения микрокредитов предпринимателям, создающим рабочие места для людей с инвалидностью.

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения". Документ опубликовало информагентство УзА.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане увеличили размер микрокредитов и микрозаймов
За создание одного рабочего места можно будет получить микрокредит в размере до 25-кратной базовой расчетной величины (БРВ). Он выдается сроком на три года с одногодичным льготным периодом с условием работы лиц с инвалидностью на вновь созданном рабочем месте не менее одного года.

На приспособление рабочих мест и условий труда к потребностям лиц с инвалидностью будут выделяться субсидии за счет средств Фонда содействия занятости в размере до 40-кратной БРВ за каждое из них.

Кроме того, постановлением предусмотрено создание Электронного реестра трудоспособных лиц с инвалидностью.

Теги:
работа, инвалиды, Узбекистан



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