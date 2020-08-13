Предпринимателям, создающим рабочие места для лиц с инвалидностью, помогут финансово

Это предусмотрено постановлением президента, направленным на обеспечение занятости населения, в особенности граждан, нуждающихся в социальной защите.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане в 2020 году в порядке эксперимента будет внедрен порядок выделения микрокредитов предпринимателям, создающим рабочие места для людей с инвалидностью.

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения". Документ опубликовало информагентство УзА.

За создание одного рабочего места можно будет получить микрокредит в размере до 25-кратной базовой расчетной величины (БРВ). Он выдается сроком на три года с одногодичным льготным периодом с условием работы лиц с инвалидностью на вновь созданном рабочем месте не менее одного года.

На приспособление рабочих мест и условий труда к потребностям лиц с инвалидностью будут выделяться субсидии за счет средств Фонда содействия занятости в размере до 40-кратной БРВ за каждое из них.

Кроме того, постановлением предусмотрено создание Электронного реестра трудоспособных лиц с инвалидностью.