С 1 сентября ЗАГСы Узбекистана будут сами оформлять документы о рождении ребенка

Данная услуга была запущена в Ташкенте в пилотном режиме. Отмечается, что ею уже воспользовались около 300 человек.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С 1 сентября во всех органах ЗАГС республики будет введен новый порядок оказания различных государственных услуг, связанных с рождением ребенка.

В частности, многие из документов будут оформляться самим ведомством в электронном виде.

Нововведение касается следующих видов услуг:

получение медицинской справки о рождении из роддома;

регистрация рождения в ЗАГСе;

регистрация в поликлинике;

получение единовременной пособия по случаю рождения ребенка;

регистрация по месту жительства;

постановка в очередь ребенка в государственный детский сад.

Раньше, чтобы получить какую-либо из этих услуг, требовалось больше 15 документов и всевозможных данных. К оформлению подключались по меньшей мере шесть госорганов, что растягивало весь процесс на 10 дней и больше.

"По новому порядку, достаточно один раз обратиться в орган ЗАГС и заполнить анкету. ЗАГС зарегистрирует факт рождения и предоставляет возможность воспользоваться другими госуслугами в комплексном порядке. В этом случае все действия производятся через электронную систему. Комплексное предоставление этих госуслуг осуществляется в режиме реального времени только в самом органе ЗАГС", — отметили в Агентстве госуслуг.

О результатах оформления услуг граждан будут информировать по SMS, что обеспечит прозрачность предоставления каждой из них.