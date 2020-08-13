21:32 13 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Рука ребенка

С 1 сентября ЗАГСы Узбекистана будут сами оформлять документы о рождении ребенка

© CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
89 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14768548/S-1-sentyabrya-ZAGSy-Uzbekistana-budut-sami-oformlyat-dokumenty-o-rozhdenii-rebenka.html

Данная услуга была запущена в Ташкенте в пилотном режиме. Отмечается, что ею уже воспользовались около 300 человек.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С 1 сентября во всех органах ЗАГС республики будет введен новый порядок оказания различных государственных услуг, связанных с рождением ребенка.

В частности, многие из документов будут оформляться самим ведомством в электронном виде.

Нововведение касается следующих видов услуг:

  • получение медицинской справки о рождении из роддома;
  • регистрация рождения в ЗАГСе;
  • регистрация в поликлинике;
  • получение единовременной пособия по случаю рождения ребенка;
  • регистрация по месту жительства;
  • постановка в очередь ребенка в государственный детский сад.

Раньше, чтобы получить какую-либо из этих услуг, требовалось больше 15 документов и всевозможных данных. К оформлению подключались по меньшей мере шесть госорганов, что растягивало весь процесс на 10 дней и больше.

"По новому порядку, достаточно один раз обратиться в орган ЗАГС и заполнить анкету. ЗАГС зарегистрирует факт рождения и предоставляет возможность воспользоваться другими госуслугами в комплексном порядке. В этом случае все действия производятся через электронную систему. Комплексное предоставление этих госуслуг осуществляется в режиме реального времени только в самом органе ЗАГС", — отметили в Агентстве госуслуг.

О результатах оформления услуг граждан будут информировать по SMS, что обеспечит прозрачность предоставления каждой из них. 

Теги:
Узбекистан, рождение, документы, ребенок, ЗАГС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
Все, что нужно знать о российской вакцине от COVID-19, — в 3-минутном видео
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться