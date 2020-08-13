В Самарканде принята резолюция по правам молодежи

Постановление содержит ряд рекомендаций международного уровня. Документ направлен на урегулирование прав молодежи в обществе и поддержание значимости ее роли в политической жизнедеятельности государства.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В рамках проведения Самаркандского веб-форума была принята резолюция "Молодежь 2020: Глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека".

В документе содержится обращение к государствам, призывающее к разработке стратегий, которые помогут молодым людям оценить свои реальные возможности в обеспечении полного, эффективного и значимого участия в жизни общества.

Документом подчеркивается важность роли молодежи в продвижении мира и безопасности, устойчивого развития, прав человека, и необходимость ее активного, содержательного и инклюзивного участия в процессе принятия решений.

Самаркандская резолюция содержит ряд рекомендаций международного уровня. Она призывает решать проблемы молодых людей через поощрение их прав в рамках Международной конвенции о правах молодежи и признать, что молодежь не соразмерно представлена в политических институтах: парламенте, политических партиях и государственных администрациях.

В документе предложено обеспечить молодежи доступ к безопасным информационно-коммуникационным технологиям для преодоления цифрового разрыва, а также помочь ей в разработке инновационных решений в области науки, техники и государственной политики.

Принятие Самаркандской резолюции позволит более широко вовлечь молодежь во все процессы развития современных государств.