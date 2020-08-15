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Сотрудник инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19

В Узбекистан прибудут российские специалисты для лечения больных с COVID-19

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200815/14779677/V-Uzbekistan-pribudut-rossiyskie-spetsialisty-dlya-lecheniya-bolnykh-s-COVID-19.html

В состав группы специалистов в сфере медицины войдут анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи общей практики.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Узбекистан прибудет группа высококвалифицированных российских врачей. Об этом сообщила на брифинге в АИМК сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова.

Согласно предоставленной информации, 16 августа 40 специалистов из России прилетят в республику для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. В течение месяца российские врачи будут работать совместно с узбекскими медиками.

Отмечается, что весь медперсонал имеет обширный опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В состав группы специалистов в сфере медицины войдут анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи общей практики.

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«Следует отметить, что российские специалисты недавно вернулись из Республики Казахстан для выполнения своих задач по борьбе с коронавирусом", - указано в сообщении. 

По последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 34 251 случай заболевания коронавирусом. В настоящее время в стране проходят лечение 5 367 граждан. Количество выздоровевших за весь период составило 28 661 человек.  

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, коронавирус, врачи, Узбекистан, Россия



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