В Узбекистан прибудут российские специалисты для лечения больных с COVID-19

В состав группы специалистов в сфере медицины войдут анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи общей практики.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Узбекистан прибудет группа высококвалифицированных российских врачей. Об этом сообщила на брифинге в АИМК сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова.

Согласно предоставленной информации, 16 августа 40 специалистов из России прилетят в республику для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. В течение месяца российские врачи будут работать совместно с узбекскими медиками.

Отмечается, что весь медперсонал имеет обширный опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В состав группы специалистов в сфере медицины войдут анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи общей практики.

«Следует отметить, что российские специалисты недавно вернулись из Республики Казахстан для выполнения своих задач по борьбе с коронавирусом", - указано в сообщении.

По последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 34 251 случай заболевания коронавирусом. В настоящее время в стране проходят лечение 5 367 граждан. Количество выздоровевших за весь период составило 28 661 человек.