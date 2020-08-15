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Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

В Узбекистане с 17 августа возобновится междугороднее автобусное сообщение

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200815/14781185/V-Uzbekistane-s-17-avgusta-vozobnovitsya-mezhdugorodnee-avtobusnoe-soobschenie.html

Билеты можно приобрести на автовокзале Ташкента, а также онлайн, воспользовавшись услугами единого интерактивного информационного портала.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Республиканская спецкомиссия приняла решение с 17 августа восстановить движение автобусов между городами Узбекистана, сообщают Министерстве транспорта.

Расписание маршрутов и стоимость билетов:

  • 7.40 Ташкент – Джуш, (51 000 сумов);
  • 8.30 Ташкент – Навои, (52 000 сумов);
  • 8.30 Ташкент – Шафиркон, (63 000 сумов);
  • 8.50 Ташкент – Хатырчи, (50 000 сумов);
  • 9.30 Ташкент – Бухара, (75 000 сумов);
  • 10.00 Ташкент – Самарканд, (35 000 сумов);
  • 10.20 Ташкент – Каракуль, (73 000 сумов);
  • 10.30 Ташкент – Карши, (54 000 сумов);
  • 12.00 Ташкент – Каттакурган, (45 000 сумов);
  • 14.00 Ташкент – Осмат, (32 000 сумов);
  • 15.30 Ташкент – Ургенч, (115 000 сумов);
  • 16.00 Ташкент – Заамин, (24 000 сумов);
  • 16.00 Ташкент – Кунград, (135 000 сумов);
  • 17.40 Ташкент – Денау, (87 000 сумов);
  • 18.00 Ташкент – Бухара, (75 000 сумов);
  • 18.00 Ташкент – Нукус, (100 000 сумов);
  • 18.30 Ташкент – Термез, (78 000 сумов);
  • 19.00 Ташкент – Хива, (115 000 сумов);
  • 19.00 Ташкент – Денау, (87 000 сумов).

Билеты можно приобрести на автовокзале Ташкента, а также онлайн, воспользовавшись услугами единого интерактивного информационного портала Uztrans.uz.

В Минтрансе отметили, что в случае непредвиденных ситуаций в связи с пандемией коронавируса время движения автобусов может измениться.

Напомним: с 17 августа в Узбекистане будут доступны все виды общественного транспорта, а также в столице заработает метрополитен. 

Теги:
Карантин, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, метро, автобусы, Министерство транспорта Республики Узбекистан



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