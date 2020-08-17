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Почти 40 российских врачей около месяца будут работать в Узбекистане для помощи в борьбе с COVID-19

В Узбекистан прибыли 40 российских медиков для помощи в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200817/14785170/V-Uzbekistan-pribyli-40-rossiyskikh-medikov-dlya-pomoschi-v-borbe-s-COVID-19.html

В республику спецрейсом были направлены врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Накануне в республику прилетели 40 специалистов из РФ для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19.

Российские врачи прибыли в Узбекистан для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В состав группы вошли врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.

В течение месяца российские доктора будут работать совместно с узбекскими медиками в клиниках Ташкента и шести регионов республики.

Помогать Узбекистану в борьбе с коронавирусом приехали специалисты федеральных медицинских центров России — НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, а также врачи из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

По последним данным, с момента начала пандемии в Узбекистане зафиксировано 35 329 случаев заболевания COVID-19, скончались 232 человека, выздоровели — 30 973 (это почти 88% от общего числа инфицированных в стране).

Теги:
врачи, Россия, Узбекистан, коронавирус



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