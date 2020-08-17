В Узбекистан прибыли 40 российских медиков для помощи в борьбе с COVID-19

В республику спецрейсом были направлены врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Накануне в республику прилетели 40 специалистов из РФ для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19.

В состав группы вошли врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.

В течение месяца российские доктора будут работать совместно с узбекскими медиками в клиниках Ташкента и шести регионов республики.

Помогать Узбекистану в борьбе с коронавирусом приехали специалисты федеральных медицинских центров России — НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, а также врачи из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

По последним данным, с момента начала пандемии в Узбекистане зафиксировано 35 329 случаев заболевания COVID-19, скончались 232 человека, выздоровели — 30 973 (это почти 88% от общего числа инфицированных в стране).