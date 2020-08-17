С 17 августа в Узбекистане открываются мечети и церкви

Данные объекты будут работать с соблюдением всех санитарных норм: наличия масок и перчаток, социальной дистанции, измерения температуры тела при входе.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. С 17 августа в Узбекистане открываются мечети, церкви и другие религиозные организации. Решение было принято Республиканской специальной комиссией по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что религиозные объекты будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм – вход возможен только после измерения температуры тела.

Все посетители обязательно должны иметь маски, перчатки, а также держаться друг от друга на безопасном расстоянии.

Однако проводиться будут не все службы. Некоторые из них все еще остаются под запретом.

"Проведение коллективных религиозных обрядов в пятницу, субботу и воскресенье пока не разрешается", — отметили в оперштабе республики.

Отметим, что с 15 августа в Узбекистане начали поэтапно смягчать карантинные ограничения: возобновилось движение автомобилей, авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт.

Кроме того, открыли свои двери санатории, пансионаты, детские лагеря. Возобновили работу также гостиницы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.