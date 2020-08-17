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Купол мечети

С 17 августа в Узбекистане открываются мечети и церкви

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200817/14785433/S-17-avgusta-v-Uzbekistane-otkryvayutsya-mecheti-i-tserkvi-.html

Данные объекты будут работать с соблюдением всех санитарных норм: наличия масок и перчаток, социальной дистанции, измерения температуры тела при входе.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. С 17 августа в Узбекистане открываются мечети, церкви и другие религиозные организации. Решение было принято Республиканской специальной комиссией по борьбе с COVID-19. 

Внутреннее убранство Московской Соборной мечети
© Sputnik / Евгений Биятов
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Отмечается, что религиозные объекты будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм – вход возможен только после измерения температуры тела.

Все посетители обязательно должны иметь маски, перчатки, а также держаться друг от друга на безопасном расстоянии. 

Однако проводиться будут не все службы. Некоторые из них все еще остаются под запретом.

"Проведение коллективных религиозных обрядов в пятницу, субботу и воскресенье пока не разрешается", — отметили в оперштабе республики.

Отметим, что с 15 августа в Узбекистане начали поэтапно смягчать карантинные ограничения: возобновилось движение автомобилей, авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. 

Кроме того, открыли свои двери санатории, пансионаты, детские лагеря. Возобновили работу также гостиницы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, Карантин, религия, мечеть



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