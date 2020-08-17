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Uzbekistan Airways отменила международные рейсы до 1 сентября

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200817/14785787/Uzbekistan-Airways-otmenila-mezhdunarodnye-reysy-do-1-sentyabrya.html

Граждан республики будут возвращать домой в соответствии с графиком чартерных рейсов, опубликованным ранее.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о вынужденной отмене международных рейсов с 16 до 31 августа части регулярных рейсов по местным направлениям.

"Корректировка расписания международных и внутриреспубликанских рейсов принята с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения и в административных центрах Узбекистана", — говорится в сообщении.

Пассажирам, купившим билет (через сайт авиакомпании или в кассах филиала Uzbekistan Airways Sales (бывший ГАВС) на отмененный рейс в текущем августе, предлагается вернуть деньги через ваучер в соответствии с формой оплаты. 

Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Илья Питалев
Опубликован график вывозных авиарейсов на ближайшие две недели

Другая альтернатива — единоразовое перебронирование на рейсы Uzbekistan Airways, запланированные с 01 сентября этого года. За это дополнительный сбор взиматься не будет.

В авиакомпании также предупредили: в связи с большим количеством обращений в Единый контактный центр, значительно увеличилось время ожидания обслуживания.

Пассажиров просят воздержаться от обращений, связанных с отменой рейсов, которые могут быть обработаны не в срочном порядке.

Граждан республики будут возвращать домой в соответствии с графиком чартерных рейсов, опубликованным ранее.

Теги:
Узбекистан, Чартер, самолет, рейсы, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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