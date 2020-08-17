Uzbekistan Airways отменила международные рейсы до 1 сентября

Граждан республики будут возвращать домой в соответствии с графиком чартерных рейсов, опубликованным ранее.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о вынужденной отмене международных рейсов с 16 до 31 августа части регулярных рейсов по местным направлениям.

"Корректировка расписания международных и внутриреспубликанских рейсов принята с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения и в административных центрах Узбекистана", — говорится в сообщении.

Пассажирам, купившим билет (через сайт авиакомпании или в кассах филиала Uzbekistan Airways Sales (бывший ГАВС) на отмененный рейс в текущем августе, предлагается вернуть деньги через ваучер в соответствии с формой оплаты.

Другая альтернатива — единоразовое перебронирование на рейсы Uzbekistan Airways, запланированные с 01 сентября этого года. За это дополнительный сбор взиматься не будет.

В авиакомпании также предупредили: в связи с большим количеством обращений в Единый контактный центр, значительно увеличилось время ожидания обслуживания.

Пассажиров просят воздержаться от обращений, связанных с отменой рейсов, которые могут быть обработаны не в срочном порядке.

Граждан республики будут возвращать домой в соответствии с графиком чартерных рейсов, опубликованным ранее.