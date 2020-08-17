МВД Узбекистана впервые озвучило количество заключенных в стране

Отмечается, что в республике на каждые 100 тысяч граждан приходится 67 заключенных. Об этом заявил глава ведомства Пулат Бобожонов.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. До недавних пор в Узбекистане вся информация, связанная с системой исполнения наказаний и лишения свободы, считалась закрытой.

Однако в последние годы в стране проводятся эффективные реформы, направленные на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов внутренних дел в данной сфере.

"В целях обеспечения исполнения закона РУз "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" теперь информация о количестве учреждений исполнения наказания и следственных изоляторов, их юридические адреса, количество содержащихся там лиц не считаются секретом", — говорится в сообщении МВД республики.

Кроме того, отныне будут регулярно публиковаться данные о производительной деятельности учреждений и смерти граждан, отбывающих наказание в тюрьме и содержащихся в следственных изоляторах.

Открытыми также станут сведения о смерти лиц, к которым применяются медицинские принудительные меры.

Сейчас, по данным МВД, число осужденных в системе исполнения наказания Узбекистана составляет 22,9 тысячи.

Иными словами, на каждые 100 тысяч граждан приходятся 67 заключенных.

Как отметили в ведомстве, эти данные озвучиваются впервые.

"На сегодня при Главном управлении исполнения наказания МВД имеются 43 учреждения исполнения наказания и 11 следственных изоляторов; 18 из учреждений это колонии закрытого типа, 25 – колонии-переселения. Показатели содержащихся по отношению к вместимости колонии системы исполнения наказания составляет 56,4%", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МВД рассказали, что на предприятиях, функционирующих при учреждениях исполнения наказания, выпускается более ста видов товаров.

К работам на данных предприятиях привлечены почти 80% трудоспособных осужденных.

"В течение 2019 года и истекший период нынешнего года создано 3 559 рабочих мест, 1 352 осужденных обучены по ремеслам, востребованным на трудовом рынке, и им выданы соответствующие сертификаты", — подчеркнули в МВД.

В ведомстве также привели данные о количестве произведенного товара с начала 2020 года — общая стоимость произведенной продукции составила 100,4 миллиарда сумов.

При этом трудятся осужденные не за бесплатно, каждому из них выплачивается зарплата около 700-800 тысяч сумов.

Есть некоторые специальности, где заключенные получают и до 1,5-2 миллионов сумов.