Аптеки Узбекистана создают искусственный дефицит на лекарства от COVID-19

В ходе проведенных проверок в 30 аптеках республики были обнаружены различные виды нарушений. Подробнее — в материале.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей организовало рейды в более чем 500 аптеках с целью выявить наличие и определить уровень цен на препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19 (в конце июля-начале августа).

Сотрудники агентства совместно с рабочими группами соответствующих органов провели профилактические работы по строгому соблюдению установленных торговых надбавок и предотвращению искусственного дефицита лекарств.

Руководителям и сотрудникам более трех тысяч аптек по всей республике были выписаны предупреждения.

Что выявила проверка

Мониторинг показал отсутствие в аптеках препаратов, содержащих рибавирин (противовирусный препарат) – "Визавирин" (Индия), ритонавир и лопинавир (противовирусный препарат) – "Алувиа" (Германия), "Лопинавир/Ритонавир" (Индия), апиксабан (антикоагулянт прямого действия, селективный ингибитор фактора свертывания крови Xa.) – "Эликвис" (США).

Только в 14 аптеках по всей республике (в Ташкенте, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях) присутствовал "Арбидол" (Россия), "Умифеновир" (противовирусный препарат) и "Арпефлю" (Беларусь), а их запасы составили 605 упаковок.

Лишь в трех аптеках Узбекистана нашелся противомалярийный препарат "Плаквенил", производимый в Испании (всего 12 упаковок – Республика Каракалпакстан, Самаркандская и Ташкентская область).

В ходе проведенных проверок в 30 аптеках были обнаружены различные виды нарушений:

завышение цен от 20 до 90% – в 9 аптеках (в Ташкенте, Джизакской, Самаркандской и Ташкентской областях);

продажа препаратов с истекшим сроком годности на препараты – в 6 аптеках (в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях, а также в Ташкенте);

прекращение действия лицензий аптек (по 12 аптекам материалы дел были также направлены в лицензирующий орган – Агентство по развитию фармацевтической отрасли).

Что говорят поставщики?

В ответ на письма, направленные Агентством по защите прав потребителей иностранным производителям, получена следующая информация:

"Арбидол", "Плаквенил" и "Клекса", пользующиеся повышенным спросом и ставшие дефицитными в аптеках в последние месяцы, были поставлены в Узбекистан в достаточном количестве.

Если в июле было поставлено 29,1 тысячи упаковок "Арбидола", то в августе было импортировано еще 81,6 тысячи.

По имеющимся данным, цена импорта на "Арбидол" упала в среднем с 2,2-13,5 до 1,8-12 долларов в зависимости от дозировки и упаковки по сравнению с началом года.

Если в июле препараты "Плаквенил" и "Клексан" в оптовую продажу не поступали (в связи с острым дефицитом), то уже в августе было импортировано и поставлено в аптеки 1 тысяча упаковок "Плаквенила" и 42,9 тысячи упаковок "Клексана".

При изучении импортных цен на эти препараты цена "Плаквенила" осталась на уровне 21 доллара за упаковку. Цена импорта препарата "Клексан" в зависимости от дозировки выросла с 4,2-37,44 до 4,7-44,2 доллара за упаковку.

Продажа лекарств через Интернет

Анализ показал огромную разницу в ценах на препараты.

В частности, "Плаквенил" (гидроксихлороксин) реализуется по цене от 500 тысяч до 1 миллиона сумов при предельной стоимости не более 310 тысяч сумов.

На препарат "Клексан" (эноксапарин) дозировкой 4000 ХА МЕ цена при реализации в аптеках и вне аптек доходила до 2,4 миллиона сумов.

При этом его рассчитанная предельная розничная стоимость должна превышать 410 тысяч сумов. В данное время в связи с поставкой новой партии этих препаратов в республику и уменьшением спроса на них отмечается понижение цен и увеличение количества аптек, где они имеются в наличии.

Почему не выдают торговый чек?

Изучение обращений потребителей и мониторинг выявил факты продажи препаратов без товарного чека. Аптеки в большей части не выдают товарный чек для того, чтобы скрыть факт реализации по определенной цене лекарства.

На сегодняшний день агентством подготовлены предложения по внесению изменений в лицензионные требования к аптекам. Они предусматривают, что невыдача товарного чека будет считаться грубым нарушением, являющимся основанием для прекращения действия лицензии.

Распространение COVID-19 в Узбекистане спровоцировало очереди перед аптеками, в которых не оказывалось привычных жаропонижающих, противовирусных средств и антибиотиков, а если необходимые для лечения лекарства имеются, то по завышенной цене.

Сотрудниками Агентства по защите прав потребителей на протяжении всего карантинного периода принимались соответствующие меры по предотвращению необоснованного роста цен.