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Минздрав опроверг слухи о выдаче родственникам тел умерших от COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (807)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14792057/Minzdrav-oproverg-slukhi-o-vydache-rodstvennikam-tel-umershikh-ot-COVID-19-.html

Сейчас регистрация пациентов, скончавшихся от инфекции, осуществляется при участии сотрудников МЧС и Республиканского агентства санитарно-эпидемиологического надзора.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В последнее время в соцсетях стали распространяться ложные сведения о порядке выдачи тел скончавшихся от COVID-19 их родственникам.

В Минздраве республики напомнили, что в случае смерти пациента ни один врач не сможет забрать его тело и передать родственникам. В случае возникновения подобной ситуации против этого сотрудника будут приняты меры, добавили в ведомстве.

"Во-первых, врач не вмешивается в процесс передачи тела родственникам. Во-вторых, все работы выполняются в установленном порядке в учреждении патологической анатомии. Перед окутыванием тела сотрудник учреждения показывает родным лицо умершего и уточняет его личность. Данные действия фиксируются в документах", – заявил директор Республиканского центра патологической анатомии профессор Раджаббой Исроилов.

В настоящее время регистрация пациентов, умерших от COVID-19, осуществляется при участии сотрудников МЧС и Республиканского агентства санэпидемнадзора.

По последним данным Минздрава, число инфицированных в Узбекистане достигло 36 100 человек, скончались 240 граждан, выздоровели — 31 580 (это 87% от общего числа заболевших в республике). 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (807)
Теги:
родственники, смерть, коронавирус, пандемия, Минздрав Узбекистана



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