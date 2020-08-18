В "Тошкент шахар сув таъминоти" новое назначение

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Пост главного по водоснабжению столицы занял Аббасханов Максуд Нугманович. Он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Руководителем ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" назначен Аббасханов Максуд Нугманович, сообщают в пресс-службе столичной администрации.
Ранее он работал заместителем директора – начальником городского управления канализации ГУП "Сувсоз".
Пресс-служба хокимията Ташкента
Аббасханов Максуд Нугманович — руководитель ООО "Тошкент шахар сув таъминоти"
Максуд Аббасханов в 2004 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, в 2015-м – Академию государственного управления при президенте.
Его трудовая деятельность началась в 2004 году. Он работал в качестве заместителя директора Ташкентского профессионального колледжа гидромелиорации.