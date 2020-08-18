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В "Тошкент шахар сув таъминоти" новое назначение

© Flickr / flickr.com
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14792287/V-Toshkent-shakhar-suv-taminoti-novoe-naznachenie.html

Пост главного по водоснабжению столицы занял Аббасханов Максуд Нугманович. Он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Руководителем ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" назначен Аббасханов Максуд Нугманович, сообщают в пресс-службе столичной администрации. 

Ранее он работал заместителем директора – начальником городского управления канализации ГУП "Сувсоз". 

Пресс-служба хокимията Ташкента
Аббасханов Максуд Нугманович — руководитель ООО "Тошкент шахар сув таъминоти"

Максуд Аббасханов в 2004 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, в 2015-м – Академию государственного управления при президенте.

Его трудовая деятельность началась в 2004 году. Он работал в качестве заместителя директора Ташкентского профессионального колледжа гидромелиорации.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, водоснабжение, руководитель, назначение



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