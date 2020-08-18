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Задержаны лица, продававшие лекарства от COVID-19 по завышенным ценам

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14797022/Zaderzhany-litsa-prodavavshie-lekarstva-ot-COVID-19-po-zavyshennym-tsenam.html

Злоумышленники реализовывали "Арбидол", "Меропенем", "Клексан" и другие препараты по стоимости в разы выше рыночной.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Генпрокуратуре республики сообщили о задержании граждан, незаконно продававших лекарства, которые применяются при лечении COVID-19.

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Отмечается, что свой товар злоумышленники реализовывали оптом по завышенным ценам в Андижанской и Ташкентской областях, а также в столице.

К примеру, в Андижанской области мужчина вступил в сговор с другими лицами, чтобы продать местному жителю 100 коробок препарата "Арбидол" по 350 тысяч сумов за каждую и 412 коробок "Меропенема" по 200 тысяч за каждую.

Злоумышленника задержали в момент сделки — 58 миллионов сумов и шесть тысяч долларов были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Аналогичную схему раскрыли и в Ташкентской области. Там при получении денег был задержан мужчина, который по поручению своего знакомого за 200 тысяч сумов привез в Ахангаранский район 93 коробки препарата "Клексан". 

Данное лекарство было почти продано местному жителю за 20,2 миллиона сумов и три тысячи долларов. Злоумышленника и заказчика задержали. 

Незаконная торговля лекарствами была пресечена и в Ташкенте. Там сотрудники Генпрокуратуры городского управления СГБ задержали группу мошенников в момент продажи 100 пачек "Лирики". Стоимость препарата злоумышленники оценили в 92,3 миллиона сумов.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Узбекистана.

Теги:
здоровье, лекарства, Узбекистан, пандемия, коронавирус



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