В Самарканде мошенник обещал устроить на работу в Нацгвардию за $27,5 тыс.

Мужчина заявлял, что у него есть знакомый в структуре, который занимает высокий пост. Через него и предлагалось "трудоустроить".

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Самаркандской области завели уголовное дело в отношении мошенника, обещавшего за крупные деньги трудоустроить в Нацгвардию.

По данным МВД, 17 августа в правоохранительные органы обратился 20-летний молодой человек, утверждавший, что его обманул местный житель.

Потерпевший рассказал, что его знакомый, проживающий в Ургутском районе, обещал устроить на работу в Нацгвардию якобы через своего знакомого, который занимает в данной структуре высокую должность.

МВД Узбекистана В Самарканде задержан мужчина, обещавший работу в Нацгвардии за 27,5 тысячи долларов

По словам молодого человека, с января по июль он частями передал злоумышленнику 27,2 тысячи долларов, однако трудоустроен так и не был.

После этого мошенник потребовал еще 300 долларов.

Его задержали 17 августа днем при получении этих денег.

Выяснилось, что никакого высокопоставленного знакомого нет. Все это время злоумышленник подделывал свой голос во время разговора по телефону, представляясь этим самым знакомым. Именно так мошенник и выманил 27,2 тысячи долларов.

Деньги он истратил.

"Как выяснилось, У.Ш. не знает никакого человека по имени "Л", а для завладения деньгами С.Б. разговаривал с ним по другому номеру, изменив свой голос и назвав себя именем "Л". Денежные средства в размере 27,2 тысячи долларов, которые У.Ш. взял у С.Б. обманным путем, он потратил на свои нужды", — отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки".

Ведется следствие.