22:20 18 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Пассажиры в ожидании поезда на вокзале в Ташкенте

Минтранс Узбекистана опубликовал новый график ж/д рейсов с 20 по 26 августа

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
197 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14797259/Mintrans-Uzbekistana-opublikoval-novyy-grafik-zhd-reysov-s-20-po-26-avgusta.html

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. С 20 августа в Узбекистане по нескольким направлениям возобновится движение пассажирских поездов.

Новое расписание опубликовали в Министерстве транспорта:

  • 20 августа в 06.05 (Южный вокзал Ташкента)

    № 92 Ташкент—Андижан;

  • 20 августа в 14.34 (вокзал Андижана)

    № 391 Андижан—Бухара;

  • 21 августа в 21.04 (вокзал Бухары)

    № 392 Бухара—Андижан;

  • 21 августа в 22.50 (Южный вокзал Ташкента)

    № 82 Ташкент - Сарыасия;

  • 22 августа в 16.00 (вокзал Сарыасии)

    № 81 Сарыасия—Ташкент;

  • 22 августа в 14.30 (вокзал Андижана)

    № 397 Андижан—Термез;

  • 23 августа в 15.25 (вокзал Термеза)

    № 398 Термез—Андижан;

  • 24 августа в 14.34 (вокзал Андижана)

    № 393 Андижан—Хива;

  • 25 августа в 13.08 (вокзал Хивы) 

    № 394 Хива—Андижан;

  • 26 августа в 14.34 (вокзал Андижана)

    № 91 Андижан—Ташкент.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.

Теги:
рейсы, расписание, Железная дорога, Министерство транспорта Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как производят первую в мире вакцину от COVID-19 — фото с завода
Гаспарян: Как они там, в ближнем зарубежье? Вторник, 18 августа 2020 года
"Чем вы будете дыру в бюджете наполнять?" - Гаспарян о ситуации в Беларуси
Статистика по заключенным в Узбекистане
Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться