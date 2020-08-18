Минтранс Узбекистана опубликовал новый график ж/д рейсов с 20 по 26 августа

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. С 20 августа в Узбекистане по нескольким направлениям возобновится движение пассажирских поездов.
Новое расписание опубликовали в Министерстве транспорта:
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20 августа в 06.05 (Южный вокзал Ташкента)
№ 92 Ташкент—Андижан;
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20 августа в 14.34 (вокзал Андижана)
№ 391 Андижан—Бухара;
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21 августа в 21.04 (вокзал Бухары)
№ 392 Бухара—Андижан;
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21 августа в 22.50 (Южный вокзал Ташкента)
№ 82 Ташкент - Сарыасия;
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22 августа в 16.00 (вокзал Сарыасии)
№ 81 Сарыасия—Ташкент;
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22 августа в 14.30 (вокзал Андижана)
№ 397 Андижан—Термез;
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23 августа в 15.25 (вокзал Термеза)
№ 398 Термез—Андижан;
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24 августа в 14.34 (вокзал Андижана)
№ 393 Андижан—Хива;
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25 августа в 13.08 (вокзал Хивы)
№ 394 Хива—Андижан;
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26 августа в 14.34 (вокзал Андижана)
№ 91 Андижан—Ташкент.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.
Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.