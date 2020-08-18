Минтранс Узбекистана опубликовал новый график ж/д рейсов с 20 по 26 августа

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. С 20 августа в Узбекистане по нескольким направлениям возобновится движение пассажирских поездов.

Новое расписание опубликовали в Министерстве транспорта:

20 августа в 06.05 (Южный вокзал Ташкента) № 92 Ташкент—Андижан ;

20 августа в 14.34 (вокзал Андижана) № 391 Андижан—Бухара ;

21 августа в 21.04 (вокзал Бухары) № 392 Бухара—Андижан ;

21 августа в 22.50 (Южный вокзал Ташкента) № 82 Ташкент - Сарыасия ;

22 августа в 16.00 (вокзал Сарыасии) № 81 Сарыасия—Ташкент ;

22 августа в 14.30 (вокзал Андижана) № 397 Андижан—Термез ;

23 августа в 15.25 (вокзал Термеза) № 398 Термез—Андижан ;

24 августа в 14.34 (вокзал Андижана) № 393 Андижан—Хива ;

25 августа в 13.08 (вокзал Хивы) № 394 Хива—Андижан ;

26 августа в 14.34 (вокзал Андижана) № 91 Андижан—Ташкент.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.