Работники скорой помощи Кашкадарьи вышли к зданию хокимията

Медсестры рассказали, что в службу набирают намного больше сотрудников, чем нужно, и из-за этого меньше зарплата, а выплаты так никто и не получил.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Водители службы скорой помощи и медсестры, работающие в Кашкадарьинской области, собрались у здания хокимията из-за неполного распределения поощрительных выплат, сообщает Daryo.uz.

По словам медицинских работников, обещанные 3 миллиона сумов им не выплатили в полном объеме. Так, многие получили один или два миллиона, а кому-то не выплатили вообще.

"Я работаю фельдшером в службе скорой помощи на протяжении 32 лет. Но мне не дали вознаграждение", — сказал Хушвакт Мардонов.

Медсестры рассказали, что в службу набирают намного больше сотрудников, чем нужно, и из-за этого меньше зарплата, а выплаты так никто и не получил.

На встречу с медработниками вышел заместитель хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Рустам Юлдашев, который заявил, что многие медработники не ознакомились с постановлением, из-за чего возникло недовольство.

По его словам, большинство заявлений поступает от диспетчеров, которых нет в списке получателей поощрительных выплат.

Также он сообщил, что для врачей, медсестер и водителей 247 бригад службы скорой помощи в области выделено 20 миллиардов сумов. Проблема заявителей будет решена совместно с областным управлением здравоохранения в ближайшее время.

Напомним, в августе было принято постановление, согласно которому сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты.

В соответствии с документом, работникам неотложной медицинской помощи, чьи профессиональные силы направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции среди населения, будет предоставлена единовременная финансовая помощь.

Размеры выплат:

- врачи – 5 млн сумов;

- фельдшеры и санитары – 4 млн сумов;

- водители – 3 млн сумов.

Отмечено, что денежное стимулирование будет распространяться только на тех сотрудников, которых приняли на работу до 1 июня 2020 года.