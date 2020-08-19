Узбекистанцам поручат придумать оригинальные названия для аэропортов

Исключение составят воздушные гавани, расположенные в Ташкенте имени Ислама Каримова и в Андижане имени Захириддина Мухаммада Бабура.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма, Министерство транспорта и АО Uzbekistan Airports объявили о старте конкурса на лучшие названия для региональных международных аэропортов республики. Об этом сообщают в Узбектуризме.

Исключение составят воздушные гавани, расположенные в Ташкенте имени Ислама Каримова и в Андижане имени Захириддина Мухаммада Бабура. Они сохранят свои названия.

Отмечается, что в мероприятии могут участвовать лица, достигшие 16 лет. Для этого им необходимо придумать уникальное название и описать его значимость. Затем отправить проект на узбекском, русском или английском языках на электронный адрес: tanlov@uzbektourism.uz.

В комиссию войдут представители министерств и ведомств, а также общественные деятели, в том числе видные историки. Ими будет отобрано по пять проектов для каждого аэропорта. В дальнейшем их опубликуют на сайте Госкомтуризма для онлайн-голосования, которое будет проходить в течении двух месяцев.

Подать материалы на конкурс можно будет с 20 августа по 20 октября 2020 года.