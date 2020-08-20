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Узбекские студенты будут допущены до учебы в РФ после прохождения карантина

Unsplash / Changbok Ko
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14803555/Uzbekskie-studenty-budut-dopuscheny-do-ucheby-v-RF-posle-prokhozhdeniya-karantina.html

Если международное сообщение будет до 1 сентября ограничено, то иностранцам придется учиться дистанционно до отмены ограничений.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в образовательных учреждениях.

Согласно новым правилам, иностранные студенты, в том числе из Узбекистана, будут допускаться до учебы после прохождения 14-дневного карантина по прибытии в страну.

"Студенты — иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР", — отметили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в Министерстве образования, есть и второе условие для допуска иностранцев к учебе — открытые границы.

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Если к этому времени они будут все еще закрыты, то учебный процесс для них будет организован дистанционно до отмены ограничений.

Отметим, что учебный год в образовательных организациях России начнется, как обычно, 1 сентября.

В МГУ, к примеру, объявили о том, что все иностранцы начнут учебу в формате онлайн, а после открытия границ перейдут на очное обучение. 

Теги:
Образование, коронавирус, Карантин, вузы, Россия, учеба



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