Узбекские студенты будут допущены до учебы в РФ после прохождения карантина

Если международное сообщение будет до 1 сентября ограничено, то иностранцам придется учиться дистанционно до отмены ограничений.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в образовательных учреждениях.

Согласно новым правилам, иностранные студенты, в том числе из Узбекистана, будут допускаться до учебы после прохождения 14-дневного карантина по прибытии в страну.

"Студенты — иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР", — отметили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в Министерстве образования, есть и второе условие для допуска иностранцев к учебе — открытые границы.

Если к этому времени они будут все еще закрыты, то учебный процесс для них будет организован дистанционно до отмены ограничений.

Отметим, что учебный год в образовательных организациях России начнется, как обычно, 1 сентября.

В МГУ, к примеру, объявили о том, что все иностранцы начнут учебу в формате онлайн, а после открытия границ перейдут на очное обучение.