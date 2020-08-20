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Университетский бульвар в Самарканде

Самаркандский госуниверситет готовится отметить 600-летний юбилей

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14804270/Samarkandskiy-gosuniversitet-gotovitsya-otmetit-600-letniy-yubiley.html

По историческим сведениям, в 1420 году Мирзо Улугбек построил в Самарканде большой культурный центр - медресе олия. В этом учреждении преподавались все те же предметы, что и в университетах.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Самарканде пройдут праздничные мероприятия по случаю 600-летнего юбилея СамГУ, сообщили редакции Sputnik Узбекистан в пресс-службе вуза. 

По историческим сведениям, в 1420 году Мирзо Улугбек построил в Самарканде большой культурный центр - медресе олия. В этом учреждении преподавались все те же предметы, что и в университетах.

Медресе Мирзо Улугбека прославилось на Востоке своим масштабом и высоким статусом. Непрерывный образовательный процесс происходил в многоуровневых школах Туркестанского комиссариата образования. Студенты медресе приняли советскую систему образования на этих коротких курсах.

Самаркандский государственный университет
Сайт СамГу
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Учащиеся медресе Улугбека были приняты на факультеты Высшего педагогического института, созданного в 1926 году по решению народных комиссаров Узбекистана. Именно на базе этого учебного учреждения 30 января 1933 года была создана Высшая педагогическая академия, то есть Самаркандский государственный университет.

Предложение отметить 600-летие университета 21 сентября 2020 года поддержали многие ведущие ученые Узбекистана.

Теги:
Юбилей, СамГУ, Самарканд, ВУЗ, высшее образование, Образование



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