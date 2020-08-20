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Узбекские денежные знаки - сум

Узбекистанцам планируют платить за сообщения о коррупционных правонарушениях

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14806525/Uzbekistantsam-planiruyut-platit-za-soobscheniya-o-korruptsionnykh-pravonarusheniyakh.html

На реализацию данной инициативы необходимо тратить 300-500 миллионов сумов ежегодно. Средства будут выделяться из госбюджета.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Узбекистане за сообщения о фактах коррупции или иные действия, направленные на борьбу с данными правонарушениями, предлагается ввести денежное вознаграждение.

Узбекская валюта - сум
Sputnik
В Узбекистане создано Агентство по противодействию коррупции

Соответствующий проект постановления был разработан Генпрокуратурой и вынесен на общественное обсуждение.

В частности, за сообщение об административном правонарушении, связанном с коррупцией, гражданам будут положены единовременные денежные выплаты в размере 3 базовые расчетные величины (1 БРВ – 223 тысячи сумов). 

Если размер взятки или причиненного ущерба не превышает 30 БРВ, положено следующее вознаграждение:

  • за преступление с низким уровнем социальной опасности – 5 БРВ;

  • за менее тяжкое преступление – 7 БРВ;

  • за тяжкое преступление – 10 БРВ;

  • за особо тяжкое преступление – 15 БРВ.

Если размер взятки или причиненного ущерба составляет от 30-100 БРВ, то выплаты будут такими:

  • за преступление низкой социальной опасности – 10 БРВ;

  • за менее тяжкое преступление – 15 БРВ;

  • за тяжкое преступление – 20 БРВ;

  • за особо тяжкое преступление – 25 БРВ.

Если размер взятки или причиненного ущерба составляет более 100 БРВ, то выплаты будут осуществляться в процентах от суммы причиненного ущерба:

  • в значительном размере (100-300 БРВ) – 15%;
  • в крупном и особо крупном размере (300-500 БРВ и 500 БРВ и более) – 10%.

За особый вклад в борьбу с коррупцией граждан также могут представлять к государственной награде. 

Отмечается, что на данную инициативу планируется выделять дополнительно 300-500 миллионов сумов ежегодно.

Теги:
деньги, вознаграждение, Коррупция, Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан



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