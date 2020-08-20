Узбекистанцам планируют платить за сообщения о коррупционных правонарушениях

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Узбекистане за сообщения о фактах коррупции или иные действия, направленные на борьбу с данными правонарушениями, предлагается ввести денежное вознаграждение.
Соответствующий проект постановления был разработан Генпрокуратурой и вынесен на общественное обсуждение.
В частности, за сообщение об административном правонарушении, связанном с коррупцией, гражданам будут положены единовременные денежные выплаты в размере 3 базовые расчетные величины (1 БРВ – 223 тысячи сумов).
Если размер взятки или причиненного ущерба не превышает 30 БРВ, положено следующее вознаграждение:
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за преступление с низким уровнем социальной опасности – 5 БРВ;
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за менее тяжкое преступление – 7 БРВ;
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за тяжкое преступление – 10 БРВ;
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за особо тяжкое преступление – 15 БРВ.
Если размер взятки или причиненного ущерба составляет от 30-100 БРВ, то выплаты будут такими:
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за преступление низкой социальной опасности – 10 БРВ;
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за менее тяжкое преступление – 15 БРВ;
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за тяжкое преступление – 20 БРВ;
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за особо тяжкое преступление – 25 БРВ.
Если размер взятки или причиненного ущерба составляет более 100 БРВ, то выплаты будут осуществляться в процентах от суммы причиненного ущерба:
- в значительном размере (100-300 БРВ) – 15%;
- в крупном и особо крупном размере (300-500 БРВ и 500 БРВ и более) – 10%.
За особый вклад в борьбу с коррупцией граждан также могут представлять к государственной награде.
Отмечается, что на данную инициативу планируется выделять дополнительно 300-500 миллионов сумов ежегодно.