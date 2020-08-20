В Представительстве ЮНИСЕФ новое назначение

Мунир Мамедзаде имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в области прав человека, прав детей, молодежной политики и вопросов развития.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Главой Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане назначен Мунир Мамедзаде. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее Мунир Мамедзаде на протяжении трех лет занимал пост заместителя представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Он также осуществлял деятельность в страновых офисах ЮНИСЕФ в Азербайджане, Молдове, Непале и региональном офисе для стран Европы и Центральной Азии.

Мунир Мамедзаде — глава Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

До начала карьеры в ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде работал на должности исполнительного директора крупной молодежной неправительственной организации. Также он был начальником международного отдела в офисе омбудсмена по правам человека в Азербайджане.

Глава фонда имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в области прав человека, прав детей, молодежной политики и вопросов развития.

Мунир Мамедзаде закончил Московский государственный открытый университет по направлению "Экономика". Ему также присвоена степень магистра продвинутой программы по правам детей от Университета Фрибург в Швейцарии.

Предыдущий глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн занимал этот пост с октября 2016 года.