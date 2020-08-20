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В Представительстве ЮНИСЕФ новое назначение

Sputnik / Михаил Палинчак
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14808420/V-Predstavitelstve-YuNISEF-novoe-naznachenie.html

Мунир Мамедзаде имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в области прав человека, прав детей, молодежной политики и вопросов развития.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Главой Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане назначен Мунир Мамедзаде. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее Мунир Мамедзаде на протяжении трех лет занимал пост заместителя представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Он также осуществлял деятельность в страновых офисах ЮНИСЕФ в Азербайджане, Молдове, Непале и региональном офисе для стран Европы и Центральной Азии.

Мунир Мамедзаде — глава Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

До начала карьеры в ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде работал на должности исполнительного директора крупной молодежной неправительственной организации. Также он был начальником международного отдела в офисе омбудсмена по правам человека в Азербайджане.

Глава фонда имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в области прав человека, прав детей, молодежной политики и вопросов развития.

Мунир Мамедзаде закончил Московский государственный открытый университет по направлению "Экономика". Ему также присвоена степень магистра продвинутой программы по правам детей от Университета Фрибург в Швейцарии.

Предыдущий глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн занимал этот пост с октября 2016 года.

Теги:
назначение, Узбекистан, ЮНИСЕФ



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