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Фоторепортаж с праздничных торжеств

В семейном кругу: в Узбекистане ограничат празднование Дня независимости

А.Ильясов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14810511/V-semeynom-krugu-v-Uzbekistane-ogranichat-prazdnovanie-Dnya-nezavisimosti.html

Были даны рекомендации по организации в дни праздника интересных передач и представлений нового формата в средствах массовой информации и сети интернет.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании обсудил проводимую работу по противодействию пандемии и дал указания касательно празднования 29-летней годовщины независимости Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

"По итогам консультаций с врачами сделано заключение о том, что в этом году ситуация с пандемией требует ограничить проведение на местах массовых собраний и гуляний. В связи с этим рассмотрены вопросы организации празднования этого знаменательного события главным образом в семейном кругу", - говорится в сообщении.

В случае проведения торжеств трудовыми коллективами указано на необходимость строгого соблюдения санитарных норм.

Были даны рекомендации по организации в дни праздника интересных передач и представлений нового формата в средствах массовой информации и сети интернет.

Также Мирзиёев напомнил, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 37,5 тысячи, выздоровели более 33 тысяч или 88 процентов больных. 

Глава государства особо отметил, что эти результаты – выдающаяся заслуга медицинских работников страны.

Наблюдается положительное развитие ситуации, особенно в городе Ташкенте, в регионы направлены врачи, приглашенные недавно из России, Германии и Китая, ожидается еще прибытие специалистов из Германии.

Президент подчеркнул, что эти дни являются для Узбекистана испытательным периодом, а следующая неделя должна показать, насколько результативны принимаемые меры.

Теги:
Карантин, коронавирус, пандемия, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, праздник, Узбекистан, Узбекистан, День независимости, День независимости



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