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Сирийские беженцы

В Узбекистане появятся аналоги "железной тетради": "молодежная" и "женская"

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14811396/V-Uzbekistane-poyavyatsya-analogi-zheleznoy-tetradi-molodezhnaya-i-zhenskaya.html

Ранее глава государства предложил также создать "золотую тетрадь". В нее планируется внести соотечественников, достигших больших успехов за пределами Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Накануне глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, в ходе которого особое внимание уделил вопросам обеспечения занятости безработной молодежи и женщин.

Президент поручил правительству внедрить порядок обучения их востребованным профессиям и предпринимательству с последующей финансовой поддержкой налаживания бизнеса. 

"В целях системной организации этой работы поручено сформировать аналогичные внедренной "железной тетради" отдельные списки – "молодежную тетрадь" для безработной молодежи и "женскую тетрадь" для безработных и не имеющих кормильца женщин, и адресно работать по ним на основе новой системы и нового порядка", — говорится на официальном сайте главы государства.

Отметим, что в республике уже существует похожая база, она называется "темир дафтар" ("железная тетрадь"). 

Трактор на автомобильной трассе
© CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9091079
Уровень безработицы в Узбекистане достиг 13,2 процента

В нее были включены семьи из числа уязвимых групп населения, которые могут рассчитывать на денежную помощь от государства через махалли.

На днях Мирзиёев также предложил создать базу "олтин дафтар" ("золотая тетрадь") — в нее запишут сограждан, достигших успехов за рубежом.

В частности, в базу предлагается включить инвесторов или профессоров престижных заграничных вузов, а также соотечественников, работающих в авторитетных международных организациях, которые в той или иной степени могут внести вклад в развитие Узбекистана. 

Теги:
женщина, молодежь, безработица, видеоселекторное совещание, тетради, Шавкат Мирзиёев, Президент



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