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Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов

Глава Минздрава Узбекистана вернулся к работе после лечения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14814027/Glava-Minzdrava-Uzbekistana-vosstanovil-zdorove-i-vernulsya-k-rabote.html

В конце июля Алишер Шадманов попал в больницу. Он находился на плановом лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов восстановился и вернулся к своим обязанностям, сообщили в ведомстве.

Кабул Турсунов
Пресс-служба хокимията Навоийской области
Хоким Навоийской области проходит лечение в Ташкенте

Напомним, что о госпитализации Шадманова стало известно 30 июля.

По информации Мизндрава, министр находился на плановом лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

Его состояние оценивалось как удовлетворительное. 

В штабе по борьбе с COVID-19 заявляли, что у Шадманова не было выявлено инфекции.

Теги:
министр здравоохранения, здоровье, Алишер Шадманов, Минздрав Узбекистана



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