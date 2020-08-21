Глава Минздрава Узбекистана вернулся к работе после лечения

В конце июля Алишер Шадманов попал в больницу. Он находился на плановом лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов восстановился и вернулся к своим обязанностям, сообщили в ведомстве.

Напомним, что о госпитализации Шадманова стало известно 30 июля.

По информации Мизндрава, министр находился на плановом лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.

Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

В штабе по борьбе с COVID-19 заявляли, что у Шадманова не было выявлено инфекции.