Глава Минздрава Узбекистана вернулся к работе после лечения

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В конце июля Алишер Шадманов попал в больницу. Он находился на плановом лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов восстановился и вернулся к своим обязанностям, сообщили в ведомстве.
Пресс-служба хокимията Навоийской области
Напомним, что о госпитализации Шадманова стало известно 30 июля.
По информации Мизндрава, министр находился на плановом лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии.
Его состояние оценивалось как удовлетворительное.
В штабе по борьбе с COVID-19 заявляли, что у Шадманова не было выявлено инфекции.