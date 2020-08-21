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Загрязнение воздуха

В воздухе Ташкента выявлено превышение уровня загрязняющих веществ

РИА Новости
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14815580/V-vozdukhe-Tashkenta-vyyavleno-prevyshenie-urovnya-zagryaznyayuschikh-veschestv.html

Повышенную концентрацию пыли, оксида углерода и других элементов зафиксировали в Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В нескольких районах Ташкента 19 и 20 августа было выявлено превышение уровня загрязняющих атмосферу веществ.

В Узгидромете отметили, что их сохранению в воздушном бассейне столицы способствовали метеорологические условия.

Между тем уровень превышения был незначительным. 

"Число случаев, превышающих среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК с.с.), от общего количества наблюдений составило 22%, что соответствует пониженному уровню загрязнения атмосферы", — сообщили в ведомстве.

В воздухе города были обнаружены следующие вредные компоненты: пыль – 1,1; оксид углерода – 0,9; диоксид серы – 0,0; диоксид азота – 1,0; фенола – 0,3; фтористого водорода – 0,4; аммиака – 0,3 ПДК с.с.

Загрязнение производством окружающей среды
© Sputnik / Александр Кондратюк
Стали известны самые загрязненные районы Ташкента

Превышения максимально разовых концентраций зафиксировали в Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах. 

В последнем районе также наблюдалась повышенная концентрация формальдегида – токсичного вещества II класса (сильный аллерген).

"22-24 августа и утром 25 августа погодные условия в Ташкенте будут способствовать незначительному накоплению вредных загрязняющих веществ в воздушной среде", — добавили в Узгидромете.

По данным специалистов, уровень загрязнения воздуха будет пониженным.

Теги:
экология, Узгидромет, Узбекистан, Ташкент



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