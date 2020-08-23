Мирзиёев посетил могилу и.о. хокима Бухарской области Камалова — фото

Камалова похоронили на кладбище "Хазрати Имам" в Бухаре. Исполнявший обязанности главы региона ушел из жизни вчера в возрасте 65 лет. У него был обнаружен COVID-19. к

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев посетил могилу исполнявшего обязанности хокима Бухарской области Карима Камалова, который скончался накануне.

В честь покойного были прочитаны суры из Корана.

Карим Камалов родился в 1954 году, окончил Бухарский инженерно-технологический институт.

Он занимал должность хокима Бухары в 1997−2011 годы и после шестилетнего перерыва вернулся в городскую администрацию.

Функции главы области Камалов занимал с февраля этого года.

Он внес неоценимый вклад в развитие как региона, так и всего Узбекистана.

Большие заслуги Камалова перед государством и народом были достойно оценены — он был награжден орденами "Дустлик" и "Мехнат шухрати".