Мирзиёев посетил могилу и.о. хокима Бухарской области Камалова — фото

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев посетил могилу исполнявшего обязанности хокима Бухарской области Карима Камалова, который скончался накануне.
В честь покойного были прочитаны суры из Корана.
- Президент посетил могилу Карима Камалова
- Президент посетил могилу Карима Камалова
- Президент посетил могилу Карима Камалова
Карим Камалов родился в 1954 году, окончил Бухарский инженерно-технологический институт.
Он занимал должность хокима Бухары в 1997−2011 годы и после шестилетнего перерыва вернулся в городскую администрацию.
Функции главы области Камалов занимал с февраля этого года.
Он внес неоценимый вклад в развитие как региона, так и всего Узбекистана.
Большие заслуги Камалова перед государством и народом были достойно оценены — он был награжден орденами "Дустлик" и "Мехнат шухрати".