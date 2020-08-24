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Кран в ванной комнате, архивное фото

В одном из районов Ташкента отключат воду

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14829123/V-odnom-iz-rayonov-Tashkenta-otklyuchat-vodu.html

Это связано с ремонтно-профилактическими работами, которые проводятся в соответствии с программой подготовки к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Яккасарайском районе столице через несколько дней приостановят подачу питьевой воды. По сообщению хокимията, это связано с проведением ремонтно-профилактических работ.

"С 22.00 25 августа до 18.00 26 августа этого года на улице Чупон ота в Яккасарайском районе будут проведены ремонтно-профилактические работы на водопроводе питьевой воды", — говорится в заявлении городской администрации.

По следующим адресам будет временно прервано питьевое снабжение:

  • улица Яккасарай;
  • улица Сукрот (Сократ);
  • 3-й проезд Хилолий;
  • улица Ш. Руставели;
  • улица Насафи;
  • улица Чупон ота.

Граждане, проживающие по указанным адресам, могут обратиться по вопросу доставки питьевой воды по номерам: 71 255-05-50 и 71 255-26-76.

Теги:
Ташкент, отключение воды, вода, водоснабжение



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