В одном из районов Ташкента отключат воду

Это связано с ремонтно-профилактическими работами, которые проводятся в соответствии с программой подготовки к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Яккасарайском районе столице через несколько дней приостановят подачу питьевой воды. По сообщению хокимията, это связано с проведением ремонтно-профилактических работ.

"С 22.00 25 августа до 18.00 26 августа этого года на улице Чупон ота в Яккасарайском районе будут проведены ремонтно-профилактические работы на водопроводе питьевой воды", — говорится в заявлении городской администрации.

По следующим адресам будет временно прервано питьевое снабжение:

улица Яккасарай;

улица Сукрот (Сократ);

3-й проезд Хилолий;

улица Ш. Руставели;

улица Насафи;

улица Чупон ота.

Граждане, проживающие по указанным адресам, могут обратиться по вопросу доставки питьевой воды по номерам: 71 255-05-50 и 71 255-26-76.