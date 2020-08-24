В одном из районов Ташкента отключат воду

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Яккасарайском районе столице через несколько дней приостановят подачу питьевой воды. По сообщению хокимията, это связано с проведением ремонтно-профилактических работ.
"С 22.00 25 августа до 18.00 26 августа этого года на улице Чупон ота в Яккасарайском районе будут проведены ремонтно-профилактические работы на водопроводе питьевой воды", — говорится в заявлении городской администрации.
По следующим адресам будет временно прервано питьевое снабжение:
- улица Яккасарай;
- улица Сукрот (Сократ);
- 3-й проезд Хилолий;
- улица Ш. Руставели;
- улица Насафи;
- улица Чупон ота.
Граждане, проживающие по указанным адресам, могут обратиться по вопросу доставки питьевой воды по номерам: 71 255-05-50 и 71 255-26-76.