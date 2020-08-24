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В Самарканде скончалась главврач родильного дома

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14830924/V-Samarkande-skonchalas-glavvrach-rodilnogo-doma.html

Известно, что у Гульноры Джураевой был диагностирован коронавирус. Лечение прошло благополучно, женщина оправилась от болезни, тест на наличие COVID-19 в крови показал отрицательный результат.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Скончалась главный врач Самаркандского родильного дома №1 Гульнора Джураева, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан

Она родилась в 1964 году в Самарканде. Деятельностью роддома руководила с 2017 года.

Коллеги вспоминают Гульнору Джураеву, как профессионала своего дела, целеустремленного человека, умелого руководителя, готового всегда прийти на выручку. Она была примером для коллег, делилась своим опытом с молодыми врачами.

Известно, что у Гульноры Джураевой был диагностирован коронавирус. Лечение прошло благополучно, женщина оправилась от болезни, тест на наличие COVID-19 в крови показал отрицательный результат. Однако вирус способствовал развитию осложнений. Гульнора Джураева скончалась от пневмонии.

Коллектив управления здравоохранения Самаркандской области выражает соболезнования родным и близким.

Теги:
смерть, врач, Самарканд, родильный дом



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