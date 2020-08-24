Опубликовано дополнение к чартерам из Ташкента в Казань и Санкт-Петербург

Иностранцы и росграждане смогут приобрести билеты в центральной авиакассе "Хаво Йуллари". При себе необходимо иметь оригиналы и копии документов.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Консульский отдел посольства России в Узбекистане опубликовал уточняющую информацию о чартерных рейсах из Ташкента в Казань и Санкт-Петербург.

Стоимость билетов и багаж на рейс Ташкент – Казань, вылет 28 августа

взрослый - эконом 370$, бизнес 555$;

детский (2-12 лет) - эконом 260$, бизнес 328$;

дети до 2 лет - 50 и 30$;

багаж: 20+8 кг / 30+10 кг.

Стоимость билетов и багаж на рейс Ташкент – Санкт-Петербург, вылет 30 августа

взрослый - эконом 493$, бизнес 933$;

детский (2-12 лет) - эконом 364$, бизнес 663$;

дети до 2 лет - 86 и 43$;

багаж: 25+8 кг / 40+10 кг.

Отмечено, что предварительной регистрации на портале Госуслуги нет.

На рейс в Казань граждане РФ могут приобрести билеты 27 августа с 10.00 до 13.00 в центральной авиакассе "Хаво Йуллари", по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура 51, ориентир: напротив Дворца железнодорожников. Иностранцы, имеющие основания на въезд в Россию, и смешанные семьи смогут купить билеты там же, но с 14.00 по местному времени.

На рейс в Санкт-Петербург билеты будут продаваться для всех граждан так же в центральной авиакассе. Их можно будет приобрести 29 августа с 10.00 до 14.00 по местному времени.

Кроме того, дополнительно будет опубликована информация о времени прибытия в аэропорт.

Напомним: росграждане в обязательном порядке должны заполнить форму "прибывающих в Российскую Федерацию" на портале Госуслуги до вылета в Россию.

В течение трех календарных дней со дня прилёта граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме.

Иностранцы обязаны иметь справку, подтверждающую отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР. Она должна быть выдана не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Россию на русском или английском языках. Также необходимо иметь при себе заполненную и распечатанную анкету с двусторонней печатью. Кроме того, у них должны быть оригиналы и копии документов, подтверждающие их основание въезда в Россию. В посольстве подчеркивают, что учеба и работа в России не являются основанием для въезда в страну.