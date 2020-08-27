Как узбекские учителя будут повышать квалификацию в преподавании русского языка

Григорий Борисович Карасин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, рассказал Sputnik Узбекистан о том, как будет проходить отбор педагогов, реализации проекта и что будет дальше.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. "Россотрудничество" совместно с фондом "Русский мир", Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" реализовало вторую программу повышения квалификации в сфере преподавания русского языка как иностранного.

Григорий Борисович Карасин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, рассказал Sputnik Узбекистан о том, как будет проходить отбор учителей, реализации проект и что будет дальше.

"Отбор учителей и методистов, планирующих поехать в Узбекистан, проходит активно, желающих поехать много, интересующихся - еще больше. Каждый день в среднем проводится от 10 до 15 собеседований, но мы отбираем лучших", - заявил Карасин.

Основная масса направляемых методистов в 2020 году - преподаватели Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и Псковского государственного университета.

В реализации проекта используют смешанную систему: часть педагогов будет находиться в Узбекистане круглогодично, часть - будет сменяться. Республика Узбекистан административно разделена на 14 субъектов - таким образом совместный проект охватывает все регионы республики.

Также известно, что в программе проекта есть отдельная строка, посвященная мерам профилактики COVID-19.

"Эти меры предусмотрены бюджетом проекта и прописаны в дорожной карте. Все учителя и методисты, направляемые в Узбекистан, проходят медицинское обследование, сдают тест на отсутствие COVID-19, для них закупаются средства индивидуальной защиты. В Узбекистане запланирована еженедельная дезинфекция помещений после проведения тестирования, подготовлены информационные памятки и инструкции по обеспечению безопасности преподавателей", - добавил Григорий Борисович.

Согласно программе, российские преподаватели обеспечат тестирование уровня владения русским языком и преподавательских компетенций педагогов Узбекистана.

По словам Карасина, тестирование – это первый этап реализации совместного проекта, по его окончании в 2020 году сотрудничество не прекратится.

Так, в 2021-м планируется проведение тестирования еще 26 000 учителей Республики Узбекистан и направление методистов и педагогов в региональные центры повышения квалификации Узбекистана.

Реализация проекта рассчитана до 2030-го с ежегодным наращиванием количества российских учителей.