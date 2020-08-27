Шавкат Мирзиёев помиловал в честь Дня независимости 113 заключенных

В отношении 40 заключенных сокращены тюремные сроки, 53 человека выйдут условно-досрочно, к 15 лицам применят более мягкие виды наказания, а еще пятерых полностью освободят.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о помиловании 113 человек в связи с празднованием 29-й годовщины Независимости республики, сообщает УзА.

"В преддверии праздника Дня независимости указом помилованы 113 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — говорится в сообщении информагентства.

Пять человек из этой группы полностью освобождаются от наказания, еще 53 — освобождаются условно-досрочно.

Для 40 граждан сокращен срок заключения, а в отношении 15 лиц применено более мягкое наказание. Подавляющее большинство помилованных были ранее участниками запрещенных организаций. Кроме того, в списке два иностранных гражданина.

Традиционно глава государства подписывает указы о помиловании в преддверии важных национальных или религиозных праздников. Последний раз Мирзиёев помиловал 258 заключенных в честь одного из главных мусульманских праздников — Рамазан хайит.