Шавкат Мирзиёев помиловал в честь Дня независимости 113 заключенных

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о помиловании 113 человек в связи с празднованием 29-й годовщины Независимости республики, сообщает УзА.
"В преддверии праздника Дня независимости указом помилованы 113 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — говорится в сообщении информагентства.
Пять человек из этой группы полностью освобождаются от наказания, еще 53 — освобождаются условно-досрочно.
Традиционно глава государства подписывает указы о помиловании в преддверии важных национальных или религиозных праздников. Последний раз Мирзиёев помиловал 258 заключенных в честь одного из главных мусульманских праздников — Рамазан хайит.