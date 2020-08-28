В Узбекистан доставили 927 соотечественников из Ростовской области

Поезд прибыл в Наманганскую область. Все граждане были помещены на обязательный десятидневный карантин.

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом организовала железнодорожный рейс по маршруту "Ташкент-Ростов-Ташкент" для вывоза граждан Узбекистана из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта.

"Согласно договоренности с Россией и Казахстаном, 23 августа поезд "Узбекистон темир йуллари" отправился в республику со станции "Первомайская" с 927 соотечественниками. Он прибыл в Наманганскую область 27 августа", - отмечено в сообщении.

Напомним: также поезд АО "Узбекистон темир йуллари" выехал 25 августа со станции "Кинель" с 918 гражданами и прибыл в Ташкент 27 августа.

Все пассажиры в профилактических целых были размещены в карантинном центре.