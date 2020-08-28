16:00 28 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск

В Узбекистан доставили 927 соотечественников из Ростовской области

Пресс-служба Министерства транспорта
Общество
Получить короткую ссылку
218 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1c/14855606.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14855665/V-Uzbekistan-dostavleny-927-sootechestvennikov-iz-Rostovskoy-oblasti.html

Поезд прибыл в Наманганскую область. Все граждане были помещены на обязательный десятидневный карантин.

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом организовала железнодорожный рейс по маршруту "Ташкент-Ростов-Ташкент" для вывоза граждан Узбекистана из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта.

"Согласно договоренности с Россией и Казахстаном, 23 августа поезд "Узбекистон темир йуллари" отправился в республику со станции "Первомайская" с 927 соотечественниками. Он прибыл в Наманганскую область 27 августа", - отмечено в сообщении.

Напомним: также поезд АО "Узбекистон темир йуллари" выехал 25 августа со станции "Кинель" с 918 гражданами и прибыл в Ташкент 27 августа.

Все пассажиры в профилактических целых были размещены в карантинном центре.

Теги:
Карантин, Министерство транспорта Республики Узбекистан, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
АрМИ-2020: узбекистанцы взяли "бронзу" на огневом этапе конкурса "Военное ралли"
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться