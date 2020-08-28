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Ко Дню независимости наградят лучших деятелей Узбекистана

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14855841/Ko-Dnyu-nezavisimosti-nagradyat-luchshikh-deyateley-Uzbekistana.html

Указом президента за выдающиеся заслуги перед Отечеством награждены почетными званиями, а также орденами и медалями многие деятели, принявшие активное участие в жизни общества.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В связи с предстоящим праздником, приуроченным к 29-летию независимости Узбекистана, работники сфер науки, образования, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации удостоены наград за достойный вклад в развитие республики и продвижение научно-инновационной деятельности. Об это сообщили в пресс-службе президента.  

Почетное звание "Народный артист Республики Узбекистан" присвоено ветерану труда и актрисе Каримовой Дилорам Маликовне, а также художественному руководителю ансамбля песни и танца "Лазги" Государственной филармонии Узбекистана Сабирову Агабаю Каримовичу. К тому же почетное звание "Народный певец Республики Узбекистан" присуждено учителю детской школы музыки и искусства №17 Кизирыкского района Сурхандарьинской области Шайдилову Сафару Нормуратовичу.

Помимо этого, почетное звание "Народный художник Республики Узбекистан" отдано директору скульптурного предприятия ООО TIART города Ташкента, члену Творческого объединения художников Узбекистана Анназарову Жасвантбеку Бахрамовичу.

© Sputnik / Саид Царнаев
Награды и звания к празднику получили 130 лучших педагогов - указ

Кроме того, почетное звание "Народный мастер Республики Узбекистан" присвоено члену республиканской ассоциации "Ҳунарманд", мастеру резьбы по дереву Асадову Мирджамолу.

В области развития физической культуры почетного звания "Заслуженный учитель спорта Республики Узбекистан" удостоен главный тренер молодежной (U-23) сборной Узбекистана по футболу Хайдаров Равшан Акмалович.

Также указом президента за выдающиеся заслуги перед Отечеством награждены почетными званиями, а также орденами и медалями многие другие деятели, принявшие активное участие в жизни общества.

 




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