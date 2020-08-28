Учебный год в Узбекистане начнется 14 сентября — президент

Учебный процесс в школах будет организован и в традиционной, и дистанционной форме. Решение о возобновлении работы школ будут принимать местные кенгаши, исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Глава государства Шавката Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам подготовки к учебному году в общеобразовательных учреждениях.

Ранее Министерство народного образования (МНО) провело опрос, в котором родители высказались, когда и в какой форме было бы лучше начать учебу. Всего в опросе приняли участие 5,5 миллиона человек.

Результаты оказались следующими: 76% родителей высказались за организацию учебного процесса в традиционной форме, оставшиеся 24% предпочли, чтобы обучение продолжилось дистанционно в формате телеуроков.

Также была изучена ситуация в мире. Как отметил генсек ООН Антониу Гутерриш, последствия приостановки образовательного процесса могут иметь очень негативные последствия в будущем.

В итоге власти республики приняли решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами — в традиционной форме, как хотели многие родители, и в дистанционной форме.

С учетом мнения населения и решения кенгашей Мирзиёев поручил МНО начать новый учебный год с 14 сентября.

"Хокимам районов и городов, руководителям секторов поручено полностью обеспечить школы средствами первой необходимости в соответствии с санитарными требованиями. До 5 сентября центры санитарной службы на местах изучат состояние готовности школ своего района к новому учебному году и проведут дополнительное обучение коллективов школ. Это будет сделано с целью оказания практической помощи школам и повысить уверенность родителей", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Решение о возобновлении деятельности школ будут принимать местные кенгаши народных депутатов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию в своем районе.

Мирзиёев также дал указание МНО разработать и апробировать схему действий в школах.

"На основе этого эксперимента будет четко определен каждый шаг вплоть до того, кто будет встречать учащихся в школе, как они будут следовать к классам, с какой периодичностью будут проветриваться помещения. Все это поможет быстрой адаптации и обеспечению безопасности детей, соскучившихся по школе за почти шестимесячный перерыв", — следует из сообщения пресс-службы.

Глава республики отметил важность постоянного контакта между директором школы, классным руководителем и родителями. Кроме того, по его словам, необходимо ежедневно проверять успеваемость детей, учащихся дистанционно.

Что касается видеороликов, то была подчеркнута важность их качественной подготовки и регулярной трансляции на государственных и негосударственных телеканалах.

Мирзиёев поручил Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций обеспечить должное качество сигнала цифрового телевидения и скорости интернет, а также провести полное тестирование систем связи в отдаленных районах Узбекистана.

На совещании отмечалось, что для учащихся будет введен льготный тарифный план "Школа" для доступа в интернет.

Как будут обеспечивать чистоту и порядок в школах

К каждой школе прикрепят сотрудников ОВД и Нацгвардии. Они будут следить за соблюдением порядка и карантинных требований.

"Как минимум один медицинский работник из местной поликлиники или врачебного пункта будет привлечен для постоянного наблюдения за здоровьем учащихся. Исследования показывают, что у маленьких детей болезнь, вызываемая коронавирусом, протекает в легкой форме. Однако учащиеся могут стать переносчиками инфекции. Также нельзя отрицать риск заражения ими своих учителей или членов семьи, особенно пожилых людей", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Мирзиёев подчеркнул важность принятия мер безопасности деятельности школ, а также своевременного предупреждения администрации школы, если в семье учащегося болеют COVID-19.

Глава государства также поручил закупить пирометры и дозаторы для школ и доставить их в регионы. Ответственность за дезинфекцию школ, обеспечение их антисептиками и медицинскими масками будут нести хокимы.

"Если каждый руководитель глубоко прочувствует свою задачу, подойдет к своей работе с чувством долга и ответственности, и система будет работать, и пожелания нашего народа будут выполнены", — заключил президент.