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Контрольно-пропускной пункт на границе c Кыргызстаном

Кыргызстан открывает границы для Узбекистана

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200830/14868114/Kirgizstan-otkrivaet-granici-dlya-Uzbekistana.html

РУз будет включена 32-й страной в перечень иностранных государств, в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации с 1 сентября 2020 года.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. С 1 сентября граждане Узбекистана смогут посещать Кыргызстан без ограничений: республика вошла в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"В соответствии изменением эпидемиологической ситуации в отношении коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Узбекистан, РУз будет включена 32-й страной в перечень иностранных государств, в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации с 1 сентября 2020 года", – говорится в заявлении Минздрава Кыргызстана.

Ранее республиканский штаб назвал перечень стран, чьи граждане могут въехать в Кыргызстан. Это граждане России, Грузии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катара, ОАЭ, КНР, Малайзии, Южной Кореи, Пакистана, Словении, Кувейта и Японии.

Теги:
Карантин, коронавирус, госграница, граница, границы, въезд, Узбекистан, Узбекистан, Кыргызстан, Кыргызстан



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