Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Сегодня, 30 августа, состоялась торжественная церемония открытия электрифицированной кольцевой железной дороги Наманган - Андижан - Маргилан - Коканд, сообщает "Узбекистон темир йуллари".
В торжественной церемонии приняли участие и.о. председателя АО "Узбекистан темир йуллари" Х.Хасилов, руководители железнодорожных управлений и подразделений, гости – активисты и почетные старейшины Ферганской долины, а также представители СМИ.
Мероприятие продолжилось поездкой по кольцевой железнодорожной линии.
Участники торжества стали первыми пассажирами электрифицированной кольцевой железной дороги в Ферганской долине.