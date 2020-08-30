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Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу

Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу

Узбекистон темир йуллари
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200830/14868524/Zhitelyam-Zolotoy-doliny-zapustili-koltsevuyu-zheleznuyu-dorogu.html

Участники торжества стали первыми пассажирами электрифицированной кольцевой железной дороги в Ферганской долине.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Сегодня, 30 августа, состоялась торжественная церемония открытия электрифицированной кольцевой железной дороги Наманган - Андижан - Маргилан - Коканд, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

В торжественной церемонии приняли участие и.о. председателя АО "Узбекистан темир йуллари" Х.Хасилов, руководители железнодорожных управлений и подразделений, гости – активисты и почетные старейшины Ферганской долины, а также представители СМИ. 

Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу
Узбекистон темир йуллари
Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу

Мероприятие продолжилось поездкой по кольцевой железнодорожной линии.

Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу
Узбекистон темир йуллари
Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу

Участники торжества стали первыми пассажирами электрифицированной кольцевой железной дороги в Ферганской долине.

Теги:
Андижан, Поезд, Маргилан, Коканд, Наманган, Узбекистан, Узбекистан, Железная дорога



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