Жителям Золотой долины запустили кольцевую железную дорогу

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Кыргызстан открывает границы для Узбекистана РУз будет включена 32-й страной в перечень иностранных государств, в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации с 1 сентября 2020 года. 569

В Узбекистане прошел фестиваль молодых кинематографистов Молодежный ивент также включил в себя семинары и тренинги опытных мастеров кинематографа для молодых сценаристов и режиссеров под открытым небом. 18