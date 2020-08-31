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Хокимы без авто: в Кашкадарьинской области устроили велогонку

Хокимы без авто: в Кашкадарьинской области устроили велогонку

Пресс-служба хокимията
Общество
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Дистанция велогонки, целью которой являлась пропаганда здорового образа жизни, составила 3 километра. 

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Кашкадарьинской области хокимы устроили гонку на велосипедах в честь проекта "Один день без автомобиля", сообщает пресс-служба хокимията.

"В гонке победили Зоир Мирзаев и хоким Китабского района Алишер Зокиров", - говорится в информации.

Дистанция велогонки, целью которой являлась пропаганда здорового образа жизни, составила 3 километра. 

Хокимы без авто: в Кашкадарьинской области устроили велогонку
Пресс-служба хокимията
Хокимы без авто: в Кашкадарьинской области устроили велогонку

Напомним, в этот день автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования этих потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия, которые пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта, а также развитие сообществ с шаговой доступностью мест работы и досуга.

Теги:
День без автомобиля, Узбекистан, Узбекистан, Кашкадарьинская область, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, велопробег, велосипед



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