ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Кашкадарьинской области хокимы устроили гонку на велосипедах в честь проекта "Один день без автомобиля", сообщает пресс-служба хокимията.

"В гонке победили Зоир Мирзаев и хоким Китабского района Алишер Зокиров", - говорится в информации.

Дистанция велогонки, целью которой являлась пропаганда здорового образа жизни, составила 3 километра.

Пресс-служба хокимията Хокимы без авто: в Кашкадарьинской области устроили велогонку

Напомним, в этот день автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования этих потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия, которые пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта, а также развитие сообществ с шаговой доступностью мест работы и досуга.