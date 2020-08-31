Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий и коронавируса — фото

Президент призвал всегда помнить этот исторический период и отметил, какие великие дела могли бы совершить люди, если бы не были репрессированы. Также глава государства выразил соболезнования потерявшим близких из-за COVID-19.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев посетил сквер "Шахидлар хотираси".

Президент принял участие в церемонии в память о жертвах репрессий. В честь них у символического надгробия были прочитаны суры из Корана.

Также глава государства побеседовал с представителями старшего поколения, религиозной сферы и творческой интеллигенции.

"Поминовение патриотов, чтение Корана в память о них - добрая традиция. Мы знаем, что наши просвещенные предки боролись за независимость, свободу нашего народа. В последние годы усилиями всей нашей общественности проводится большая работа по восстановлению их доброго имени, пополнению музеев, организации творческих школ. Все это делается для того, чтобы довести до людей историческую справедливость и правду, чтобы наш народ знал и никогда не забывал о прошлом, ценил нынешнюю мирную жизнь", — отметил Мирзиёев.

Всего в Узбекистане в 1937-1953 годах репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны.

Эти люди были "настоящими лидерами, передовыми представителями интеллигенции, лучшими литераторами и деятелями культуры" — цветом узбекской нации, добавил президент.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил сквер "Шахидлар хотираси"

"Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития Родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы! Сегодня мы со скорбью вспоминаем об этой утрате", — заявил Мирзиёев.

Он поручил провести изыскания по каждому из 100 тысяч репрессированных, узнать их историю и увековечить память о них в книгах, в названиях махаллей и школ.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил сквер "Шахидлар хотираси"

В ходе церемонии были также прочитаны суры Корана в память о скончавшихся от коронавируса. Прочитана молитва с пожеланием скорейшего выздоровления зараженным.

"Выражаю глубокие соболезнования, желаю сил и терпения всем семьям, потерявшим близких. Прошу у Всевышнего исцеления больных. Мы боремся с этой бедой вот уже шесть месяцев. Молимся, чтобы этот вирус поскорее исчез из нашей страны", — отметил Мирзиёев.

Напомним, что в настоящий момент жертвами пандемии стали 317 граждан республики.