В Хорезмской области председателя махалли поймали на взятке — он задержан

Мужчина обещал посодействовать назначению детского пособия за взятку. Сумму он установил символичную — 400 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Хорезмской области сотрудники правоохранительных органов задержали председателя одного из махаллинских сходов, подозреваемого во взяточничестве.

В областное УВД обратилась женщина с заявлением о том, что председатель потребовал у нее взятку за помощь в назначении детского пособия.

Оказалось, что 58-летний Н. А. потребовал у потерпевшей 400 тысяч сумов. Взамен он обещал оказать содействие в получении государственных выплат.

МВД Узбекистана Председатель махалли задержан при получении взятки

Председателя задержали в момент получения части требуемой суммы — 350 тысяч сумов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Ведутся следственные мероприятия.