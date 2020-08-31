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В Хорезмской области председателя махалли поймали на взятке — он задержан

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14878017/V-Khorezmskoy-oblasti-predsedatelya-makhalli-poymali-na-vzyatke--on-zaderzhan.html

Мужчина обещал посодействовать назначению детского пособия за взятку. Сумму он установил символичную — 400 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Хорезмской области сотрудники правоохранительных органов задержали председателя одного из махаллинских сходов, подозреваемого во взяточничестве.

В областное УВД обратилась женщина с заявлением о том, что председатель потребовал у нее взятку за помощь в назначении детского пособия.

Оказалось, что 58-летний Н. А. потребовал у потерпевшей 400 тысяч сумов. Взамен он обещал оказать содействие в получении государственных выплат.

МВД Узбекистана
Председатель махалли задержан при получении взятки

Председателя задержали в момент получения части требуемой суммы —  350 тысяч сумов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Ведутся следственные мероприятия.

Теги:
взятка, махалля, Хорезмская область



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