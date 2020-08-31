23:11 31 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск

В Ташкенте блогера из TikTok оштрафовали за видеоролик с машиной

ГУВД Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
713 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1f/14878990.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14879176/V-Tashkente-blogera-iz-TikTok-oshtrafovali-za-videorolik-s-mashinoy.html

В социальной сети TikTok сотрудники столичного УБДД ГУВД обратили внимание на видеоролик одного из пользователей.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Автор видео поделился с друзьями "обновкой" в виде автоматической шторки, которая скрывает государственный номерной знак по желанию водителя.

Если пользователи оценили такой лайфхак, то правоохранители наоборот.

Блогера разыскали. Им оказался 36-летний местный житель. 

"Снятая на видео шторка была замаскирована под рамку, включение осуществлялось из салона автомобиля. В присутствии двух понятых незаконно установленное оборудование было изъято", — говорится в сообщении ГУВД Ташкента.

Машину поместили на штрафстоянку, а тиктокеру назначили административный штраф.

Теги:
блогер, ГУВД Ташкента, TikTok



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото
Как Россия помогает странам ближнего зарубежья бороться с COVID-19 — видео
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться