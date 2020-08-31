В Ташкенте блогера из TikTok оштрафовали за видеоролик с машиной

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Автор видео поделился с друзьями "обновкой" в виде автоматической шторки, которая скрывает государственный номерной знак по желанию водителя.
Если пользователи оценили такой лайфхак, то правоохранители наоборот.
Блогера разыскали. Им оказался 36-летний местный житель.
"Снятая на видео шторка была замаскирована под рамку, включение осуществлялось из салона автомобиля. В присутствии двух понятых незаконно установленное оборудование было изъято", — говорится в сообщении ГУВД Ташкента.
Машину поместили на штрафстоянку, а тиктокеру назначили административный штраф.